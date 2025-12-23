Famoso payaso agrede a otra persona por hacer un chiste en plena posada

¡De las risas a los golpes! Así ocurrió en un evento en Campeche, donde se encontraba un payaso amenizando una posada realizada por una empresa de autobuses. Parecía ser una típica fiesta en la que todos los trabajadores iban a pasar una gran fiesta, pero no fue así.

La Granja VIP | La Bea destapa los secretos del Team Cacaraqueo

De repente, todo se transformó en una pelea física, asombrando a todos los asistentes; dicho encuentro comenzó por un chiste que se hizo. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos exactamente qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó en Campeche?

Todo empezó con el payaso “Pichurris”, que fue contratado por una empresa de autobuses. Parecía ser una tarde más de trabajo; en plena posada estaba realizando su rutina de comedia con varios chistes, donde tiene cierta interacción con el público. Hasta que uno de los asistentes dijo “¿Cómo está tu vieja?”, provocando que dicho comentario desatara una pelea física.

En el video observamos que ambas personas implicadas terminaron completamente en el suelo, mientras los demás asistentes presentes hacían lo posible por detener la pelea entre ellos. Los hechos claramente fueron grabados por varios asistentes en el lugar.

¿Qué comentó el payaso “Pichurris”?

Aunque generó muchas críticas hacia el comediante, decidió dar su versión. El periodista Oliver Pacheco compartió las imágenes en las que él resalta que dicha persona ya le había arrebatado el micrófono en dos ocasiones y que se encontraba alcoholizado.

Incluso, hubo quienes señalaron que la actitud del payaso pudo originarse por el efecto del acto, pero en las declaraciones de Pichurris, detalló que no había tomado alcohol, debido a que padece gastritis crónica, por lo que tiene prohibido el consumo de dichas bebidas.

También detalló que su pareja no formaba parte del show ni de chiste, por lo que cualquier tipo de ofensa, él iba a responder al respecto, dejando en claro que nadie tiene derecho de faltarle el respeto a su familia por ningún motivo. Aun así, ofreció sus disculpas públicas hacia la empresa que lo había contratado para la posada .