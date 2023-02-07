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FOTOS | Clara Chía se estrella contra un anuncio y Piqué se echó a reír.

La novia del exfutbolista no vio un anuncio y terminó chocando contra él; paparazzi capta el bochornoso momento.

Por: TV Azteca

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