ÚLTIMA HORA: Corte Penal Internacional emite orden de detención contra Vladimir Putin.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por el ejército ruso.

¡Rusia es expulsada del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU!

A través de un comunicado, el tribunal con sede en La Haya, señaló que también emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.

“(Putin) Es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y el traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia”, versa el comunicado.

“Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022”, añadió el tribunal. Existen “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados”.

¿Desde cuándo la CPI investiga los crímenes de guerra cometidos en Ucrania?

El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace poco más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante el conflicto con Rusia.

Cabe mencionar que, ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, no obstante, Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.

¿Pueden detener a Vladimir Putin? A pesar de la orden de arresto que existe contra Vladimir Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes ni la facultad de detener a los sospechosos, ya que solo puede ejercer su jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.

¿Cómo reaccionó Rusia?

En respuesta a la orden de arresto contra Vladimir Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que “no tiene ningún significado”.

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles ‘recetas’ para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”, dijo Maria Zakharova, portavoz.