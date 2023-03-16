TikTok: Finge estar loco para evitar que sea asaltado. (VIDEO)

Internet suele brindarnos todo tipo de hechos llamativos, peculiares y/o excéntricos. En particular las redes sociales son una fuente de acceso a momentos como este, que es un video donde un hombre finge estar loco para evitar que sea asaltado.

La historia proviene de Twitch, una de las redes sociales más populares en estos tiempos y un espacio donde nos encontramos con el fenómeno de los/as streamers. Y es que las personas se hacen reconocidas en ese lugar a partir de sus transmisiones donde tienen mucha interacción con sus seguidores como también por tener entrevistas en ese medio. Hay varios que han ido adquiriendo mucha popularidad como son muchos los que son noticia por algún que otro motivo. Y este es un caso claramente poco común o si se quiere pintoresco para contar.

"ese no es guanyar? vamos a pedirle una foto" pic.twitter.com/Vy0wBz3Cgz — KOI DonSoriano (@DonSoriano_) March 13, 2023

¿Cómo fue el momento donde el streamer finge estar loco para evitar ser asaltado?

Diego Iglesias, que es conocido como Guaynar, estaba transmitiendo una noche cuando percibió que 3 personas se le estaban acercando con claras intenciones de asaltarlo. Ahora bien, por suerte tuvo una idea que lo ayudó a evitar que el momento empeorara.

Ante ese caso se le ocurrió al hombre ponerse a gritar con la idea de espantar y desconcertar a los delincuentes que ante ese contexto decidieron seguir con su camino hacía otros rumbos y evitar acercarse a él ante la reacción que había tenido Diego.

Ahora bien, esto obviamente trascendió a sus transmisiones y se instaló en otros espacios, tal y como pasó en TikTok donde hubo muchos comentarios como respuesta al momento. Usuarios y usuarias manifestaron su divertimento y sorpresa ante su actitud como también destacaron que tuvo una medida muy efectiva para evadir lo que habría sido un hecho muy incómodo.