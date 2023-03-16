Última Hora: Explotó un taller de pirotecnia en Metepec. (VIDEO)

Este jueves se suscitó una fuerte explosión en un taller de pirotecnia en Metepec, Estado de México. El ayuntamiento informó que los hechos ocurrieron en un cuarto del tercer piso de una vivienda ubicada en Prolongación Ignacio Manuel Altamirano, Barrio del Espíritu Santo.

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¿Cómo se dieron los hechos?

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento justo en que explotó el taller de pirotecnia donde se encontraba un hombre de 38 años, el cual desafortunadamente perdió la vida. De acuerdo con medios locales, el percance se dio cerca de las 11:30 horas. En el lugar se efectuaban trabajos de plomería por lo que, de acuerdo con las primeras investigaciones de Protección Civil, estas pudieron ser las causas de la explosión.

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Algo explotó allá por Metepec pic.twitter.com/XGRBehHez8 — Gezric (@gezric) March 16, 2023

¿Contaba con permisos? Según reportes periodísticos, el lugar contaba con permiso para el manejo de pirotecnia emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo pronto la zona se encuentra acordonada por personal de Protección Civil y la Policía de Proximidad, además de los servicios de emergencia.

“En el lugar, con un presunto permiso para el manejo de pirotecnia emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizaban trabajos de plomería, lo que según las primeras investigaciones de Protección Civil, pudo ser la causa de la conflagración”.

Se espera que pronto arriben los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida, así como de las diligencias correspondientes.