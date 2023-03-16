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VIDEO: ¡Lo agarraron de tronco! Abren puerta con la cabeza de su amigo.

Este grupo de amigos pasó un momento muy gracioso al usar la cabeza de uno de ellos como herramienta para poder abrir una puerta de una manera muy peculiar.

JovenPuerta

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Este grupo de amigos quiso abrir la puerta de una forma muy inusual, así que pensaron una manera divertida y algo loca de hacerlo. Entre dos amigos cargaron a otro como un tronco, tomaron vuelo y ¡lo azotaron! su cabeza abrió una parte de la puerta, ya que probablemente se habían quedado afuera en lo que parece ser una escuela.

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Al final no solo lograron abrirla, sino que la rompieron y seguramente se dieron cuenta que no fue la mejor idea, aunque sí funcionó su técnica y de paso al amigo le acomodaron las ideas.

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