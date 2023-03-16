VIDEO: ¡Lo agarraron de tronco! Abren puerta con la cabeza de su amigo.

Este grupo de amigos quiso abrir la puerta de una forma muy inusual, así que pensaron una manera divertida y algo loca de hacerlo. Entre dos amigos cargaron a otro como un tronco, tomaron vuelo y ¡lo azotaron! su cabeza abrió una parte de la puerta, ya que probablemente se habían quedado afuera en lo que parece ser una escuela.

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Al final no solo lograron abrirla, sino que la rompieron y seguramente se dieron cuenta que no fue la mejor idea, aunque sí funcionó su técnica y de paso al amigo le acomodaron las ideas.