Házte estos 3 diseños de uñas basados en los Saja Boys para el Halloween

Desde que en 2025 se estrenó la película de las Guerreras Kpop, se quedaron como parte de las tendencias de la cultura pop alrededor de la animación. Y ya pensando en lo que sucederá en el Halloween de este año, puedes complementar tu disfraz o simplemente lucir espectacular con uñas al estilo Saja Boys. He aquí 3 diseños que pueden convencerte de replicar o también de rehacerlos a tus gustos.

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¿Cuáles son los mejores diseños para uñas de Saja Boys para este Halloween?

Estas fechas son grandes oportunidades para mostrar lo mejor de ti en el ámbito de la moda y la belleza. Ya sea en modo disfraces para fiestas de Halloween o en este caso, con diseños de uñas que tienen como protagonistas a los Saja Boys. Por eso, presta atención a lo que comparte la Inteligencia Artificial de Google.

Diseño Estilo Baby Saja /Estética Retro 70s

Quienes comparten este diseño en plataformas como Pinterest indican que esta es una mezcla entre lo tierno y psicodélico. Se recomiendan fondos en tonos pastel retro (lila suave, verde salvia o amarillo mantquillla). Y en esas bases se indica hacer las caras al estilo chibi de los Saja Boys o en su defecto (puedes combinar) flamas retro minimalistas al estilo de los años 70s.

Diseño “Soda Pop” Púrpura Metálico

En esta segunda propuesta para tus uñas de Halloween, se indica esta inspiración en el tema de la banda, precisamente titulado Soda Pop. Aquí la base de las uñas se propone en tonos lila brillante o violeta oscuro, con efecto espejo o metálico. Y además se promueven pequeñas burbujas de refresco en relieve transparente sobre cada dedo o los que tú decidas. Pero si quieres agregar, puedes indicar detalles color negro y plateados simulando el estilo K-pop.

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Diseño “Your Idol” Rock & Roll / Demon Hunter

Pensando en una estética oscura, digna de los cazadores de demonios y la canción de los Saja Boys, la base de este diseño se propone en uñas color negro mate con detalles plateados metálicos y rojo carmesí. Aquí cada elemento es de suma importancia, por eso también se indica como idóneo el uso de símbolos tribales de runas demoniacas, pequeñas cadenas o tachuelas pegadas… mientras que se exhiben también algunas líneas góticas finas.