-
¡A experimentar! Estos son los 7 colores en tendencia para uñas que debes de probar SÍ o SÍ este 2026 sin importar los diseños
Este 2026 es un gran año para experimentar y lucir grandes diseños tanto elegantes como innovadores con tus uñas.
-
Pocos conocen este tipo de jazmín y es de los que más hermosos se ven en un jardín pequeño
Aunque existen muchas variedades de jazmín, hay una especie poco conocida que destaca por su belleza, aroma delicado y tamaño ideal. Checa cuál es.
-
5 diseños de uñas con efecto ojo de gato en color rojo: te harán ver atrevida y elegante
Ideales para quienes buscan una manicura que destaque, checa estos modelos de uñas que combinan elegancia y atrevimiento, logrando un look poderoso.
-
11 ideas de uñas con diseño de Stitch que puedes usar en cortas o largas y están bellísimas
Dale un toque divertido y adorable a tu manicura con estos modelos de uñas para lograr un look original y lucir impecable en cualquier ocasión del año.
-
5 diseños de uñas elegantes que debes hacerte para el 14 de febrero
¡Agenda tu cita con la manicurista! Conoce los 5 diseños de uñas elegantes que debes realizarte, estilos ideales que podrás emplear para el 14 de febrero
-
44 diseños de uñas naturales y elegantes: se ven sencillas, pero los diseños son hermosos
Aunque los manicures con muchos colores y adornos se ven bien, no son para todas: hay quienes prefieren uñas discretas de efecto natural que luzcan elegantes.
-
5 tendencias que veremos en los diseños de uñas para los pies en el 2026
Luce unos pies de impacto al usar diseños de uñas con las tendencias del 2026, estilos que seguramente te encantarán. Agenda tu cita en el salón de belleza
-
9 diseños de uñas color nude que te quedarán perfectas en efecto glass: así se verían
Si lo que buscas es un manicure discreto y muy elegante, entonces las uñas nude con brillo se volverán tu estilo preferido para lucir en cualquier ocasión.
-
5 diseños de uñas rojas que puedes usar en la oficina por ser elegantes
Descubre los 5 diseños de uñas rojas que debes usar en la oficina, alternativas de manicuras elegantes y llamativas que querrás presumir en el trabajo.
-
Qué significa tener las uñas ovaladas, según la psicología
Al escoger una forma de uñas, tiene un importante significado en la psicología. Descubre cuál es su respuesta al emplear uñas ovaladas en tu manicura
Conecta