La temporada más misteriosa y divertida del año es la excusa perfecto para dejar volar la imaginación y rendir homenaje a tus ídolos musicales. Estas son las 5 mejores ideas de disfraces de los Saja Boys para Halloween si quieres alejarte de los clásicos monstruos y destacar.

Inspirarte en los videos musicales de los Saja Boys es tu mejor alternativa para sorprender este Halloween, ya que te garantiza un atuendo llamativo, moderno y con un factor de reconocimiento inmediato entre los amantes de K-Pop Demon Hunters.

Noticias Hidalgo del 23 de septiembre 2026

5 ideas de disfraces de los Saja Boys para Halloween

Armar un dusfraz basado en el grupo no requiere un presupuesto exorbitante; el secreto está en identificar las prendas clave, los colores temáricos y esos accesorios icónicos que definen la personalidad de cada integrante:

El look urbano maximalista del video musical estrella

Consiste en combinar pantalones cargo oversized en color negro o verde militar con sudaderas de capucha estampadas con tipografías góticas. El truco maestro para elevar el disfraz está en las capas: añade chalecos tácticos, múltiples cadenas de eslabones gruesos plateados y tenis de plataforma alta.

Estos son los mejores disfraces de los Saja Boys|Pinterest

Estilo Y2K Cyberpunk futurista

Inspirado en los conceptos de tecnología e informática que el grupo suele proyectar en sus conceptos visuales. Necesitas prendas de vinipiel o texturas metalizadas, lentes de sol futuristas de espejo, guantes sin dedos y sutiles detalles de maquillaje con líneas de neón reactivas a la luz ultravioleta.

Trajes formales deconstruidos de la alfombra roja

Puedes adaptar un traje sastre clásico en tono oscuro, pero rompiendo la formalidad de la manera en que lo hacen los Saja Boys: cambia la camisa por una playera con cortes asimétricos.

Trajes formales deconstruidos de la alfombra roja|Pinterest

Uniforme deportivo retro de la era universitaria

Consiste en recrear la estética de un equipo universitario utilizando playeras de fútbol americano o chamarras personalizadas con los números representativos y logotipos oficiales de los integrantes del grupo.

Cosplay de los Saja Boys para disfrazarte en Halloween|Pinterest

Concepto conceptual en blanco y negro

Un disfraz que se estructura completamente con tres prendas blancas fluidas y texturas suaves, mientras que el otro adopta un estilo estrictamente negro con detalles rígidos. Ideal si asistes en pareja o con un mejor amigo.