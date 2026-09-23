5 ideas de disfraces de los Saja Boys para Halloween
Descubre 5 ideas de disfraces súper creativas y fáciles de armar basadas en los conceptos más icónicos de los Saja Boys, elige tu estilo favorito en Halloween
La temporada más misteriosa y divertida del año es la excusa perfecto para dejar volar la imaginación y rendir homenaje a tus ídolos musicales. Estas son las 5 mejores ideas de disfraces de los Saja Boys para Halloween si quieres alejarte de los clásicos monstruos y destacar.
Inspirarte en los videos musicales de los Saja Boys es tu mejor alternativa para sorprender este Halloween, ya que te garantiza un atuendo llamativo, moderno y con un factor de reconocimiento inmediato entre los amantes de K-Pop Demon Hunters.
Noticias Hidalgo del 23 de septiembre 2026
5 ideas de disfraces de los Saja Boys para Halloween
Armar un dusfraz basado en el grupo no requiere un presupuesto exorbitante; el secreto está en identificar las prendas clave, los colores temáricos y esos accesorios icónicos que definen la personalidad de cada integrante:
- El look urbano maximalista del video musical estrella
Consiste en combinar pantalones cargo oversized en color negro o verde militar con sudaderas de capucha estampadas con tipografías góticas. El truco maestro para elevar el disfraz está en las capas: añade chalecos tácticos, múltiples cadenas de eslabones gruesos plateados y tenis de plataforma alta.
- Estilo Y2K Cyberpunk futurista
Inspirado en los conceptos de tecnología e informática que el grupo suele proyectar en sus conceptos visuales. Necesitas prendas de vinipiel o texturas metalizadas, lentes de sol futuristas de espejo, guantes sin dedos y sutiles detalles de maquillaje con líneas de neón reactivas a la luz ultravioleta.
- Trajes formales deconstruidos de la alfombra roja
Puedes adaptar un traje sastre clásico en tono oscuro, pero rompiendo la formalidad de la manera en que lo hacen los Saja Boys: cambia la camisa por una playera con cortes asimétricos.
- Uniforme deportivo retro de la era universitaria
Consiste en recrear la estética de un equipo universitario utilizando playeras de fútbol americano o chamarras personalizadas con los números representativos y logotipos oficiales de los integrantes del grupo.
- Concepto conceptual en blanco y negro
Un disfraz que se estructura completamente con tres prendas blancas fluidas y texturas suaves, mientras que el otro adopta un estilo estrictamente negro con detalles rígidos. Ideal si asistes en pareja o con un mejor amigo.