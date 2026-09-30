5 ideas de cortes bob con mechas rubias para dar luz en el rostro y lucir moderna

Combinar los cortes de pelo con el tinte es una de las mejores alternativas para conseguir una imagen radiante. Y cuando se trata de iluminar el rostro para suavizar las facciones, el bob con mechas rubias queda fabuloso y es sumamente favorecedor para todas las pieles, pues basta con encontrar el tono adecuado y hacer una distribución estratégica para que luzca en el peinado.

Mechones rubios con cortes bob: 5 ideas para que la cara se vea más iluminada al instante