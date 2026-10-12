Colorete líquido en tono melocotón: El secreto para conseguir “efecto buena cara” después de los 50

Con el paso de los años, la textura de la piel va cambiando y con ello, sus necesidades también. En el caso del maquillaje, hay productos que se vuelven indispensables para rutinas de belleza favorecedoras y sofisticadas, como el colorete líquido que cumple con la función de hacer que el rostro se vea lleno de vida después de los 50 años y que queda espectacularmente bien con tonalidades vibrantes como el melocotón que le favorece a todas.

Qué es el "efecto buena cara" en el maquillaje y por qué queda bien con el blush melocotón

Una de las tendencias de belleza que está ganando mucha popularidad en este 2026, es el llamado "efecto buena cara", cuyo propósito es conseguir una piel fresca y radiante, pero pareciendo que se llevan muy pocos productos puestos, de acuerdo con la definición de L'Oreal. Así que al tratarse de un estilo que apuesta por lo natural, sus mejores aliados son los productos con tonos tenues que se encargan solamente de aportar color y no hacen que el rostro se vea saturado.

El rubor melocotón es perfecto para un maquillaje “efecto buena cara” en mujeres de más de 50 años|Pinterest

Es por esto que los coloretes suaves, pero muy llamativos como el melocotón o naranja suave, son una excelente alternativa para mujeres a partir de 50 años que quieren verse arregladas, solo que sin que parezca que pasaron horas frente al espejo. Además, queda bien para todo tipo de ocasiones, pues se trata de un color fácil de trabajar en intensidades y que se puede manipular para elevarse según se requiera.

¿Por qué el rubor líquido es mejor para mujeres mayores de 50 años?

Lo primero que hay que considerar al buscar un maquillaje jovial, es que se tiene que elegir la fórmula adecuada. Cuando se trata de pieles maduras, los rubores líquidos o en crema son una excelente alternativa, pues aportan un efecto natural y luminoso, según explica un artículo de Vogue US.

El rubor líquido queda muy bien en pieles maduras|Pinterest

Esto ocurre porque en presentaciones en polvo o muy matificadas, se corre el riesgo de resaltar las líneas de expresión y hacer que la piel se vea opaca. También es importante usar productos aptos para las necesidades de la piel; no tan brillosos en rostros grasos ni tan aterciopelados para rostros secos.