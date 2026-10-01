Cómo usar la máscara de pestañas para dar volumen a la mirada al instante después de los 50

Con la edad, el rostro va cambiando y las necesidades en el maquillaje también. Esto porque desde los 50 años, muchas mujeres quieren resaltar su mirada y darle volumen para que todo el rostro se vea revitalizado. La buena noticia, es que para conseguirlo es suficiente saber usar bien los productos, como la máscara de pestañas que puede rejuvenecer al instante y sin tener que recurrir a tratamientos de belleza carísimos.

¿Cómo aplicar la máscara de pestañas para una mirada con volumen? 5 tips de maquillaje para mujeres de 50 años