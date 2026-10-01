Cómo usar la máscara de pestañas para dar volumen a la mirada al instante después de los 50
Los ojos son muy importantes en el maquillaje y a partir de cierta edad, basta aplicar la máscara de pestañas con una buena técnica para lucir radiante.
Con la edad, el rostro va cambiando y las necesidades en el maquillaje también. Esto porque desde los 50 años, muchas mujeres quieren resaltar su mirada y darle volumen para que todo el rostro se vea revitalizado. La buena noticia, es que para conseguirlo es suficiente saber usar bien los productos, como la máscara de pestañas que puede rejuvenecer al instante y sin tener que recurrir a tratamientos de belleza carísimos.
¿Cómo aplicar la máscara de pestañas para una mirada con volumen? 5 tips de maquillaje para mujeres de 50 años
- Elige el rímel adecuado. Una buena rutina de makeup empieza desde los productos y siempre deben seleccionarse según lo que se quiera lograr. Para una mirada llamativa, se necesita una máscara de pestañas que tenga fórmula a prueba de agua y cepillo de cerdas largas para poder aplicar desde la raíz hasta las puntas. El clásico color negro es perfecto para un look sofisticado en pieles maduras.
Riza perfectamente bien las pestañas limpias. Uno de los peores errores en el maquillaje y que muchas cometen sin darse cuenta, es el enchinarse las pestañas con el rímel ya puesto. Esto no solo hará que se creen grumos, sino que también aumenta el riesgo de arrancar "pelitos" porque el producto está seco. Lo mejor es rizarlas cuando están limpias y procurar que el enchinador abarque desde la raíz para que queden bonitas.
- Aplica la máscara de pestañas con movimientos sutiles. Una vez que empieces con los ojos, ve aplicando el rímel con una capa fina que empiece en la raíz y considere todo el largo. La segunda capa hazla con ligeros movimientos ascendentes en zigzag, pues este es el secreto para que la máscara de pestañas aporte volumen para mujeres mayores de 50 años. Dependiendo de qué tan cargado quieres tu makeup, puedes poner una tercera capa.
Define las pestañas inferiores. Aunque casi siempre pasan desapercibidas, las pestañas inferiores también necesitan maquillarse para amplificar la mirada y crear un look rejuvenecedor al instante. Toma el cepillo del rímel y quita el exceso de producto, después pásalo ligeramente por la zona, cuidando que las ojeras no queden manchadas.
- Complementa con un delineado negro para una mirada con volumen. Como último paso y para darle más potencia a los ojos, agrega a tu rutina un delineado en la parte interior del párpado. Esto porque el negro hará que la mirada se vea voluminosa y potenciará el efecto de la máscara de pestañas, una combinación infalible en mujeres desde los 50 años que quieren verse impecables para cualquier ocasión.