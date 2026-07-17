Cómo maquillar con corrector después de los 40 para ocultar ojeras sin que se cuartee

El contorno de ojos es una de las primeras zonas donde aparecen signos de la edad y la apariencia cansada por malos hábitos. Y además de que se pueden revertir con el uso de skincare con ingredientes especiales, también hay productos de maquillaje que sirven muy bien para ocultar las ojeras, especialmente después de los 40 años y solo requieren de una buena técnica para prevenir el molesto efecto cuarteado que arruina cualquier look.

¿Cómo evitar que el corrector se cuartee en la piel? 4 pasos para ocultar las ojeras en mujeres mayores a 40 años