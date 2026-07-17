Cómo maquillar con corrector después de los 40 para ocultar ojeras sin que se cuartee
El corrector es un gran producto para ocultar las ojeras y disimular la apariencia cansada del rostro, pero se tiene que usar bien para buenos resultados.
El contorno de ojos es una de las primeras zonas donde aparecen signos de la edad y la apariencia cansada por malos hábitos. Y además de que se pueden revertir con el uso de skincare con ingredientes especiales, también hay productos de maquillaje que sirven muy bien para ocultar las ojeras, especialmente después de los 40 años y solo requieren de una buena técnica para prevenir el molesto efecto cuarteado que arruina cualquier look.
¿Cómo evitar que el corrector se cuartee en la piel? 4 pasos para ocultar las ojeras en mujeres mayores a 40 años
Prepara el cutis antes de aplicar maquillaje. Un error que muchas mujeres cometen, es dejar de lado el cuidado de su piel y pretender que el maquillaje haga todo el trabajo. Aplica crema hidrarante, suero apto para las necesidades específicas de tu cutis y un contorno de ojos que desinflame.
- Neutraliza la ojera con un color especial. Antes de ocultar las ojeras con el corrector en color piel, después de los 40 años conviene usar un corrector en tono naranjoso que sirva para neutralizar el aspecto morado que adquiere la piel por las ojeras, según explica el portal especializado Glam Girl Gaby. Esto ayudará a unificar su apariencia y hará más fácil la misión de ocultar estos signos de cansancio.
Distribuye el corrector en toda la ojera con puntos. Usar demasiado producto no garantiza que las ojeras se podrán ocultar más rápido e incluso esto podría generar el tan temido efecto cuarteado que da una apariencia descuidada. Pon el corrector en pequeños puntos y ve difuminándolos con una brocha o esponja limpia, lo que hará que la piel se vea más luminosa y borrará cualquier línea en los pliegues.
- Sella con un polvo fino. Si lo que quieres es un truco para prolongar la duración de tu maquillaje y que las ojeras se vean radiantes todo el día, tienes que sellar el corrector como último paso en tu rutina de belleza. Apuesta por un polvo fino y aplica apenas un par de toquesitos con la esponja, ya que lo único que se busca es matificar esa parte y así no quedará cargado, un aspecto indispensable en las mujeres de más de 40 años que quieren ocultar sus ojeras con efecto natural.