Crea esta mascarilla de cabello con base en productos naturales; evita que se te maltrate

Mantener la salud del cabello en ocasiones se convierte en un verdadero problema. Ya sea por tintes invasivos, exposición constante al sol o situaciones normales de un desgaste sin cuidados particulares… provocan un maltrato hasta cierto punto natural. Por ello, si ves que tu pelo está perdiendo brillo e incluso ya se está resecando, el huevo y el aceite de oliva pueden ser tu salvación.

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¿Por qué el huevo y el aceite de oliva ayudan a la salud de tu cabello?

Las mascarillas sirven como alivio para un cabello que está mostrando complicaciones. Por ello, se indica que el huevo contiene vitaminas como el B12 o la biotina, que precisamente ayudan al crecimiento del pelo. También se indica que tiene proteínas que fortalecen y engruesan las fibras capilares. Además, se le atribuyen propiedades de nutrición y humectación, incluyendo particularidades que ayudan a quitar el exceso de grasa.

Mientras tanto, el aceite de oliva tiene ácidos grasos que contribuyen a hidratar profundamente. Además contienen vitaminas E y C, que sirven respectivamente para hacer crecer y fortalecer la melena de las personas. Y se indica que en algunos casos, ayuda poderosamente con las puntas abiertas y a evitar el frizz gracias a sus propiedades humectantes.

¿Cómo hacer una mascarilla para cabello con huevo y aceite de oliva?

Ingredientes

2 huevos

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación y aplicación

Se buscará un recipiente donde se pueda verter el huevo y el aceite de oliva. Por ello, primero colocarás las yemas de los huevos si tu cabello NO es grasoso. Pero si tienes exceso de sebo, lo que debes colocar en la mezcla son las claras.

Resuelto ese tema, agregarás el aceite y lo revolverás hasta lograr una mezcla homogénea. Aunque si es un cabello largo y con mucha grasa, podrás agregar una cucharada de aceite.

Entonces, ya lista la mezcla, procederás a humedecer tu cabello para aplicar tu remedio casero desde la raíz hasta las puntas. Con masajes suaves colocarás tu preparación en las zonas donde tengas más daño.

Finalmente, dejarás que los beneficios actúen por 20 minutos para lavar tu melena como regularmente lo haces.