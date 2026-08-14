Los secretos de las coreanas para tener un cabello saludable

El cabello es una parte importante de la rutina de belleza en Corea, donde el cuidado capilar se enfoca en mantenerlo hidratado, fuerte y saludable. Más que recurrir únicamente a tratamientos intensivos, las coreanas suelen apostar por hábitos constantes que protegen la fibra capilar.

Desde la limpieza hasta la hidratación, cada paso cumple una función para conservar el cabello en buenas condiciones. Incorporar algunos de estos cuidados a la rutina diaria puede ayudar a mejorar su apariencia y prevenir problemas relacionados con la resequedad o el daño.

¿Cómo cuidar el cabello como las coreanas?

El cuidado capilar coreano se caracteriza por prestar atención tanto al cabello como al cuero cabelludo. La rutina busca mantener la fibra hidratada, protegida y saludable mediante pasos sencillos que pueden incorporase al día a día.

Exfolia el cuero cabelludo

Uno de los primeros pasos consiste en mantener el cuero cabelludo limpio y libre de acumulación de grasa, células muertas y residuos de productos. Para ello, puede utilizarse un exfoliante suave o un shampoo purificante, evitando hacerlo de manera excesiva para no irritar la piel.

Utiliza una ampolla capilar

Las ampollas y tónicos son habituales dentro de esta rutina porque aportan hidratación y distintos nutrientes al cuero cabelludo. Algunas fórmulas incluyen ingredientes como péptidos, antioxidantes, ácido hialurónico, cafeína, ginseng, cantella asiática, pantenol y ceramidas. Su aplicación puede acompañarse de una masaje suave para favorecer la distribución del producto.

Aplica sérum en las puntas

El último paso consiste en utilizar un sérum, aceite o esencia ligera en los largos y las puntas. Estos productos ayudan a mantener la hidratación, suavizar el cabello y protegerlo frente a factores que pueden provocar resequedad o quiebre.

Protege el cabello del calor

La rutina también prioriza la protección de la fibra capilar, especialmente frente al calor. Utilizar protector térmico antes de secar o peinar el cabello y evitar temperaturas excesivamente altas puede ayudar a conservarlo en mejores condiciones.