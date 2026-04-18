Este es el secreto del cabello saludable que ves en las redes

Si has navegado por redes sociales como Instagram o TikTok, probablemente te has encontrado con el cabello saludable y viral que tienen todas las influencers, una melena que parece irreal de lo perfecta que puede lucir.

Si te ha pasado, debes saber que el secreto no solo es genética, buena iluminación o extensiones de cabello, ya que sí existe una forma de tener una cabellera de impacto con una estrategia que va mucho más allá del champú.

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El secreto del cabello saludable que ves en las redes sociales

La tendencia haircare es el nuevo skincare

El gran secreto que tienen muchas personas que presumen sus melenas en sus redes sociales, es que dedican el mismo tiempo y constancia al cuidado del cabello que al de su piel.

Un tratamiento personalizado protege mejor el cabello y hace que luzca saludable|Pexels: Beyzanur K.

Para poder llevar un haircare adecuado se necesita cumplir con los siguientes pasos:

Salud del cuero cabelludo

Es la tendencia del scalp care la que se ha posicionado como una de las más relevantes para el cuidado de la melena. Se trata del uso de exfoliantes capilares y de masajes estimulantes, asegura que el pelo nazca fuerte y con brillo natural desde la raíz.

Cronograma capilar

Las melenas de impacto siguen un calendario de hidratación, nutrición y reconstrucción. Alternar mascarillas de acuerdo con lo que el cabello necesita cada semana es lo que puede marcar la diferencia entre las melenas secas y aquellas que sí tienen movimiento.

Las rutinas de cuidado del cabello deben ser personalizadas, según sus necesidades|Pexels: Beyzanur K.

Protección térmica

El uso de productos que reparan los enlaces de queratina, permiten que el cabello resista el dao del calor y de los tintes, ayudando a mantener su apariencia sedosa.

Es importante saber que el secreto no es solo un producto milagroso de una sola aplicación, sino la constancia y la personalización. El brillo tipo espejo que muchas veces vemos en las pantallas de nuestros teléfonos móviles puede ser el resultado de una rutina específica y de rutinas constantes que protegen la fibra capilar día a día.