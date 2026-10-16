5 ideas de stickers bonitos para imprimir de Snoopy para decorar la funda de tu celular

Snoopy sigue siendo un personaje muy querido por el público, en especial por tener un tierno aspecto. Si tu funda de celular es muy simple y no quieres comprar otra, no temas, te dejaremos 5 ideas de stickers bonitos del tierno perrito, alternativas que fácilmente puedes imprimir.

5 ideas de stickers de Snoopy para el celular

Snoopy: Halloween

Ya sea para la temporada de Halloween o si te gusta ese estilo tenebroso, es posible encontrar plantillas de Snoopy donde lo vemos portando varios disfraces, junto a calabazas u otras que tienen un aspecto otoñal que igualmente puedes aplicar. Solamente es cuestión de que selecciones el estilo que más te guste para que lo puedas imprimir.

Snoopy: Aprendizaje

Otras ideas de stickers bonitos que puedes encontrar al tierno cachorro leyendo, usando tubos de ensayo, usando la computadora o escribiendo, estilos con los que vas a lograr tener un aspecto aesthetic para aplicar sobre tu funda de celular.

Snoopy: Con frases motivacionales

Otras de las alternativas que puedes escoger para imprimir, se destaca por tener al perrito y estar acompañado de varias frases motivacionales, las cuales al leerlas te ayudarán a inspirarte o a animarte ante un mal momento, en algunas plantillas incluye al pajarito amarillo que es su gran amigo.

Snoopy: Con ciertos colores

Si eres amante de un color especifico, hay ideas de stickers bonitos de Snoopy que se destacan por tener al personaje y varios elementos del mismo color, permitiendo que pueda ser un estilo monocromático.

Snoopy: En forma de sello postal

Por último, hay plantillas que se destacan por tener el aspecto de sellos postales, mientras que en el centro trae al cachorro en diversos escenarios, otra gran forma para decorar tu funda de celular con un aspecto más tierno.

¿Por qué se recomienda pegar stickers en la funda?

Aunque es posible pegar stickers directamente en tu celular sin que haya afectaciones en su funcionamiento, es una acción que no se recomienda, debido a que con el calor de dispositivo podría empezar a despegar las orillas al derretir parte del adhesivo, además de que dejará varios residuo de pegamento difíciles de retirar.

Para evitar ese tipo de situaciones se recomienda adherirlas sobre una funda transparente para que no haya ningún tipo de inconveniente, o sobre alguna lamina protectora.