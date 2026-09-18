El arrollador éxito de las Guerreras K-Pop ha coronado a los antagonistas de la historia como los reyes absolutos del estilo urbano y cyberpunk. La banda de chicos Saja Boys, integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, destaca por una propuesta visual imponente que puedes llevar a la funda de tu celular.

Crear tu propia funda de celular de los Saja Boys mediante el bricolaje es la manualidad perfecta para llevar la esencia de éxitos virales como Soda Pop y Your Idol en el accesorio que más utilizas en tu día a día.

Personalizar una carcasa protectora te permite presumir a tu bias del grupo de una forma única y mucho más económica que comprando mercancía oficial.

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¿Cómo hacer una funda de celular de los Saja Boys?

Al trabajar sobre protectores transparentes de silicona o acrílico, tienes un lienzo ideal para experimentar con texturas, resinas o composiciones gráficas que resistan perfectamente el roce de tus manos y los bolsillos.

A continuación te compartimos 3 ideas creativas para hacer tu funda de celular de los Saja Boys con un acabado profesional y de gran impacto visual:

Photocard para colocar en la funda de tu celular|Pinterest

Efecto photo card con ventana transparente

Imprime una imagen de alta calidad de tu miembro favorito de los Saja Boys con las dimensiones exactas de una tarjeta fotográfica de K-Pop.

Coloca la imagen por el interior de una funda transparente y decora el exterior del borde con pequeños stickers de burbujas neón para simular la estética de su éxito musical Soda Pop.

Así puedes decorar tu funda de celular de los Saja Boys|Pinterest

Funda texturizada con resina y glitter neón

Pega calcomanías de las siluetas de los cinco integrantes en la parte posterior exterior de la carcasa. Cubre toda la superficie con una capa delgada de resina epóxica mezclada con diamantina fina de color morado y verde fosforescente.

Diseño urbano con técnica de collage y graffiti

Recorta de revistas o impresiones los logotipos de la banda, tipografías oscuras de la canción Your Idol y patrones de distorsión digital.