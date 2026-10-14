Cómo quitar el olor a humedad de los recipientes de plástico con métodos seguros

Entre los elementos de cocina más utilizados dentro del hogar son los recipientes de plástico o más conocidos como tuppers, y que tienen la particularidad de colocar todo tipo de comidas en su interior, y que son fundamentales para llevar a la oficina. Además, sirven para almacenar comidas para luego refrigerarlas y así no tirarlas. Sin embargo, con el paso de los meses, estos contenedores pueden largar feos olores que se puede impregnar en las comidas, por lo que te vamos a compartir el truco que consiste en utilizar ingredientes de cocina.

Los recipientes de plásticos se caracterizan por ser envases de plástico que son muy útiles para la cocina, y es que se pueden guardar comidas que hemos cocinado durante el día para luego refrigerarlos y poder volver a calentarlos luego; o incluso se pueden llevar a la oficina para comer. Además, nos encontramos con todo tipo de tamaños y formas que se adaptarán de acuerdo a lo que busquemos.

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Por qué aparece el mal olor en los recipientes

Sin embargo, una de las desventajas que debemos mencionar de los recipientes de plásticos es que pueden adoptar un olor desagradable y es que entre las causas, hay que destacar que es porque el material es poroso, absorbe partículas, grasas y compuestos de los alimentos; y que si no se limpia con facilidad, es probable que arroje un mal olor y se impregne en el resto de los alimentos. Por eso, es que hay algunos ingredientes de cocina que podrás utilizar.

Para poder eliminar el mal olor de los recipientes de plástico, no es necesario que acudas a productos químicos de limpieza, sino que más bien podrás usar ingredientes de cocina que son grandes aliados de la cocina.

Cómo eliminar el mal olor de los recipientes

Bicarbonato de sodio: es un clásico para combatir malos olores, y es eficaz contra el plástico. Además, podrás mezclar dos partes de este producto con agua hasta formar una pasta y colocarlo en el recipiente, frotando y dejar actuar durante toda la noche