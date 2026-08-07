Los recipientes y botellas de plástico pueden convertirse en un lugar perfecto para al aparición de hongos cuando acumulan humedad o no se limpian correctamente. Aunque muchas veces estas manchas pueden eliminarse con una buena limpieza, es importante prestar atención al estado del envase antes de volver a utilizarlo.

No todos los recipientes se pueden recuperar de la misma manera, especialmente cuando el moho permanece en zonas difíciles de alcanzar o el plástico presenta daños. Por eso, además de saber cómo limpiar estos objetos, también es fundamental identificar cuándo conviene desecharlos y reemplazarlos por otros.

¿Cómo limpiar botellas y recipientes de plástico con hongos?

Lo primero que debes hacer es vaciar y enjuagar el recipiente para retirar cualquier resto de comida, bebida o suciedad. Después, lávalo cuidadosamente con agua caliente y detergente, prestando especial atención a las esquinas, las tapas, las ranuras y cualquier zona donde pueda quedar humedad acumulada.

Si todavía hay manchas visibles, frota el recipiente con una esponja o un cepillo hasta eliminar los restos de moho. En el caso de las botellas, puedes utilizar el cepillo de margo largo para llegar al fondo y a las paredes interiores. Luego, enjuaga muy bien para retirar cualquier residuo de jabón.

Una vez limpio, deja que el recipiente se seque correctamente antes de volver a utilizarlo. Puedes colocarlo abierto y boca abajo en un lugar ventilado para facilitar el proceso.

Sin embargo, no todos los envases pueden recuperarse. Si el plástico presenta grietas, rayones profundos, deformaciones o manchas que no desaparecen después de la limpieza, lo más recomendable es desecharlo. Lo mismo aplica si el hongo permanece en zonas difíciles de higienizar, como tapas, sellos o pequeñas ranuras.