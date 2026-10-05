Dale un aroma de otoño a tu casa con estos ingredientes naturales

El final de año se avecina y el cambio de estación en México se siente y se percibe claramente. Por ello, el otoño presume de traer consigo colores, sensaciones e incluso olores. En ese sentido, los expertos en temas de hogar, promueven estas soluciones naturales para aromatizar los rincones que gustes de tu casa. En ese sentido, esta recomendación es para una mezcla de naranja, clavo de olor y canela.

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¿Por qué se recomienda esta mezcla para aromatizar con olores de otoño?

Los que se dedican a los temas del hogar, indican que el cambio vivido en otoño trae consigo nuevas sensaciones. Por ello, los que gustan de tener aromatizada su casa, pueden aprovechar los frutos que se reproducen en esos días, que en este caso también se logran con elementos clásicos como la canela y el clavo de olor.

Y esta oportunidad que pertenece a los remedios naturales, se presume como factible de hacer en dos modalidades. La primera es una infusión aromática en agua, que en otros espacios se define como simmer pot. Mientras que una segunda propuesta es hacerla introduciendo los ingredientes en una olla con agua caliente y que así el aroma salga poco a poco. Pero sea la que tú elijas, así puedes hacer la infusión.

¿Qué ingredientes necesitas para esta infusión aromatizante de otoño?

Se indica que aquí se busca propagar un aroma relacionado con los elementos cálidos del otoño.

Ingredientes

2 tazas de agua

4 o 5 clavos de olor

2 ramas de canela

Una naranja en rodajas

¿Cómo hacer esta infusión aromatizante de otoño?

La realidad es que esta es una mezcla muy sencilla de realizar. Basta con colocar los ingredientes en agua dentro de una olla. Ya será tu decisión si colocas todo desde el principio o ya que esté caliente el líquido, agregues los clavos, la canela y una naranja previamente cortada en rodajas. Como se comentó, los expertos aseguran que estos crean un aroma cálido que queda de maravilla con las tardes de otoño ya que se está escondiendo el sol.