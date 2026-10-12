4 Plantillas de Kpop Demon Hunters de papercraft para imprimir, recortar y armar

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos más grandes que existen es el de Kpop Demon Hunters. La icónica película, a más de un año de su estreno, sigue teniendo un alto impacto, no solo en la industria del cine sino en los fans ya que muchos de ellos buscan en el mercado diversos productos de sus personajes favoritos, es por eso que a continuación te presentamos 4 plantillas de papercraft, ideales para que los niños y niñas impriman, recorten ya armen.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de las HUNTRIX y los Saja Boys para que los niños impriman, recorten ya armen.

Estas plantillas de Kpop Demon Hunters y los Saja Boys son coloridas y de los personajes favoritos de los niños y niñas además de que es ideal para que los pequeños armen ya que desarrollará su creatividad y potenciará su concentración. Además imprimirlas es completamente gratis.

Kpop Demon Huntres: Plantilla de la Guerrera Huntrix "Mira"

Esta plantilla es ideal para las niñas y niños que adoran al personaje de "Mira". Para armar este cubo deberás recortar la plantilla y una vez que lo hayas hecho, con ayuda de resistol, pegarán las esquinas con la intención de armar la figura. Agrega las partes del cabello rosa, un elemento que contrastará con el vestuario negro.

Kpop Demon Huntres: Plantilla de la Guerrera Huntrix "Zoey"

Esta plantilla es ideal para las pequeñas que aman al personaje de "Zoey" así como los tonos azules, morados y verdes ya que son los que destacan en la figura. La figura del cibo además de parecerse al personaje cuenta con la icónica cabellera de la Guerrera Huntrix. Incluso una vez que lo armes, puedes decorarlo como prefieras.

Saja Boys: Plantilla de "Romance"

Esta plantilla es ideal para los niños y niñas que adoran el personaje "Romance" de los Saja Boys así como los tonos coloridos como el rosa y amarillo. Una vez que recortes la plantilla deberás pegar las esquinas para formar el cubo. Por otro lado, añade la cabellera del personaje ya que este le dará un toque único a la figura.

Saja Boys: Plantilla de "Mistery"

Esta plantilla es ideal para los personajes que aman la versión transformada de los Saja Boys así como todo aquello que luzca terrorífico ya que este cubo es del personaje "Mistery" en su versión demoniaca. Los colores que sobresalen son los morados y oscuros.