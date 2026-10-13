Cómo hacer una catrina con materiales reciclados para decorar tu casa

Hacer una catrina con materiales reciclados es una alternativa económica y creativa para decorar tu casa durante Halloween o las celebraciones del Día de Muertos. Para elaborarla, puedes utilizar cartón, tubos de papel higiénico, botellas de plástico, papel de diario y retazos de tela, además de pinturas y otros elementos que tengas disponibles.

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Con estos materiales es posible construir una figura personalizada, con flores, una corona y los tradicionales adornos inspirados en el Día de Muertos. La clave está en elegir una estructura sencilla y dedicar tiempo a los detalles decorativos.

¿Qué materiales reciclados necesitas para hacer una catrina?

La elección de los materiales de esta manualidad dependerá del tamaño y del diseño que quieras conseguir:



Cartón de cajas usadas

Tubos de cartón: pueden funcionar como soporte para mantener la figura erguida.

pueden funcionar como soporte para mantener la figura erguida. Botellas de plástico limpias

Papel de diario o revistas: es útil para dar volumen y cubrir algunas partes de la estructura.

es útil para dar volumen y cubrir algunas partes de la estructura. Retazos de tela y cintas: ayudan a confeccionar la falda, el vestido o los detalles del sombrero.

ayudan a confeccionar la falda, el vestido o los detalles del sombrero. Pinturas y marcadores

Pegamento, tijeras y cinta adhesiva

Si la manualidad se realiza con niños, conviene que una persona adulta se encargue de cortar materiales rígidos y utilizar herramientas que puedan causar lesiones.

¿Cómo hacer una catrina decorativa paso a paso con materiales reutilizados?

Una vez reunidos los materiales, puedes construir una versión sencilla y adaptarla al estilo de tu casa:



Dibuja y recorta la estructura: utiliza cartón para hacer la silueta de la cabeza, el torso y la falda. Si prefieres una figura tridimensional, combina tubos de cartón con piezas recortadas y refuerza las uniones con cinta adhesiva. Forma el rostro de la catrina: recorta un óvalo de cartón y dibuja los ojos grandes, la nariz y la boca de calavera. Puedes agregar círculos, pétalos y líneas curvas alrededor de los ojos para imitar los diseños tradicionales. Arma el vestido: pega retazos de tela, papel de colores o capas de papel de revista sobre la parte inferior de la figura. Para darle volumen, superpone varias piezas como si fueran los pliegues de una falda. Decora la cabeza: crea flores con papel reutilizado y colócalas como una corona. También puedes añadir un sombrero de cartón, cintas o pequeños adornos hechos con materiales que tengas en casa. Pinta y deja secar: combina colores como rojo, amarillo, violeta, azul y rosa para destacar los detalles. Espera a que el pegamento y la pintura estén completamente secos antes de mover la figura.

Para terminar, coloca la catrina sobre una base firme de cartón o madera reutilizada. Puedes acompañarla con flores de papel, velas LED y otros adornos hechos a mano para crear un rincón temático.