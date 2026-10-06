No tires los rollos de papel higiénico, son un tesoro: así puedes reutilizarlos para crear una catrina para Día de Muertos

Una de las fechas más esperadas por muchas personas en México es la llegada del Día de Muertos, y es que se trata de una celebración en se prepararán altares con todo tipo de adornos para conmemorar a los seres queridos que ya no están. Entre las figuras más reconocidas están las calaveras, las catrinas, las flores de cempasúchil, velas y demás. Por eso, en lugar de comprar estos adornos, tendrás que reutilizar los rollos de papel higiénico para crear una linda catrina y sin tener que gastar tanto dinero.

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Si bien falta poco menos de un mes para la llegada de Día de Muertos, previamente lo que se celebra es Halloween, pero la preparación del altar es uno de los momentos más importantes para las familias y es que elegirán los mejores adornos para preparar los altares. Una de las figuras que más se usa es la catrina, una imagen muy popular.

Para todos aquellos que no saben, la catrina es una figura muy común durante el Día de Muertos y es que se trata de figuras de esqueletos femeninos vestidos con ropas elegantes y sombreros de ala ancha, que se convierten en el símbolo más representativo en esta fecha. Además, te vamos a compartir cómo hacer estas figuras utilizando solamente rollos de papel higiénico, y que podrás reutilizar de una manera muy simple y así podrás reciclar estos rollos.

Elementos para crear las catrinas con papel higiénico

5 rollos de cartón de papel higiénico

Hilaza y aguja para hilaza

Pintura acrílica blanca y negra

Papel periódico, kraft, o el que esté disponible para empapelar

Cinta adhesiva tipo masking tape

Pegamento blanco o engrudo

Barniz opcional

Tijeras y pinceles

Cómo crear una catrina con papel higiénico