No tires los rollos de papel higiénico, son un tesoro: así puedes reutilizarlos para crear una catrina para Día de Muertos
En el Día de Muertos no puede faltar esta imagen y así la podrás hacer con estos elementos.
Una de las fechas más esperadas por muchas personas en México es la llegada del Día de Muertos, y es que se trata de una celebración en se prepararán altares con todo tipo de adornos para conmemorar a los seres queridos que ya no están. Entre las figuras más reconocidas están las calaveras, las catrinas, las flores de cempasúchil, velas y demás. Por eso, en lugar de comprar estos adornos, tendrás que reutilizar los rollos de papel higiénico para crear una linda catrina y sin tener que gastar tanto dinero.
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Si bien falta poco menos de un mes para la llegada de Día de Muertos, previamente lo que se celebra es Halloween, pero la preparación del altar es uno de los momentos más importantes para las familias y es que elegirán los mejores adornos para preparar los altares. Una de las figuras que más se usa es la catrina, una imagen muy popular.
Para todos aquellos que no saben, la catrina es una figura muy común durante el Día de Muertos y es que se trata de figuras de esqueletos femeninos vestidos con ropas elegantes y sombreros de ala ancha, que se convierten en el símbolo más representativo en esta fecha. Además, te vamos a compartir cómo hacer estas figuras utilizando solamente rollos de papel higiénico, y que podrás reutilizar de una manera muy simple y así podrás reciclar estos rollos.
Elementos para crear las catrinas con papel higiénico
- 5 rollos de cartón de papel higiénico
- Hilaza y aguja para hilaza
- Pintura acrílica blanca y negra
- Papel periódico, kraft, o el que esté disponible para empapelar
- Cinta adhesiva tipo masking tape
- Pegamento blanco o engrudo
- Barniz opcional
- Tijeras y pinceles
@aliisaac17 Catrinas de papel higienico 🧻🧻#catrinas #catrinasmexicanas🇲🇽 #diademuertos #mamualidades #decorations #dayofthedead #crafts #crafty #diy #aliisaac #momlife ♬ La Llorona - Ángela Aguilar
Cómo crear una catrina con papel higiénico
- Tomar el primer rollo de cartón y doblarlo ligeramente por el extremo y en el otro, recortar pequeñas líneas de 1 cm para poder doblarlas hacia adentro y cerrar la base
- Doblar los extremos de manera similar para el torso y el cuello de la catrina, cruzando una aguja con hilaza por uno de los extremos
- Tomar tres rollos adicionales y cortarlos por la mitad para formar tubitos más pequeños, ayudándote de cinta masking tape
- Utilizar uno de estos soportes internos para unir la cabeza y la parte del cuerpo mediante una punta de hilaza
- Empapelar toda la pieza usando trozos de papel con pegamento blanco o engrudo y dejar secar por completo
- Formar cuatro tubitos más pequeños con los trozos restantes, rellenando sus extremos
- Pintar el cuerpo de la base con pintura acrílica negra, mientras que fondeas la cabeza de color blanco
- Decorar el cuerpo una vez que esté seca con trazos sencillos de color blanco
- Utilizar el pincel delgado con pintura negra para trazar los ojos, la nariz en forma de triángulo
- Perforar con ayuda de una aguja e hilaza la zona de los hombros y la cadera para fijar extremidades