4 Plantillas de Baby Saja de las KPop Demon Hunters para imprimir y recortar; una actividad barata para tus hijos

Baby Saja es uno de los personajes más característicos que aparece en las KPop Demon Hunters, siendo uno de los vocalistas de Saja Boys, portando una melena azul y un gorrito amarillo.

Si tus hijos están aburridos, no temas, te dejaremos 4 plantillas del personaje que pueden imprimir y recortar, una actividad barata que podrán disfrutar por varias horas.

4 plantillas para recortar de Baby Saja

Dentro de las plantillas de muñecas de papel que hagas, te recomendamos que las enmiques la figura y sus accesorios, con la finalidad de que las orillas no se maltraten con facilidad al momento de usarlo, mientras que los muñecos en 3D, debes hacerlo con cuidado para que no se ensucie de pegamento en las orillas. Realiza las siguientes alternativas con tus hijos.

Baby Saja: Papercraft

Una clásica figura que seguramente has realizado en varias ocasiones, pero ahora puedes imprimir y recortar la que tiene forma de Baby Saja, te recomendamos que los recortes y pegar con ayuda de pegamento, pero procura tener tus manos limpias para que no se ensucie la superficie con el adhesivo.

Baby Saja: Figura para vestir

Otras de las plantillas que podemos encontrar del personaje de las KPop Demon Hunter, es al que podemos vestir, para ello hay que recortar todos sus accesorios para después colocárselos encima, una actividad barata que tus hijos pueden usar para jugar a las muñecas de papel.

Baby Saja: Figura para decorar

En ciertas plataformas puedes encontrar la figura de Baby Saja para imprimir y recortar, pero se destaca por tener el aspecto de que lo estas cargando de su suéter, siendo una gran alternativa que tus hijos pueden usar para decorar su habitación con su personaje favorito.

Baby Saja: Papercut en su aspecto de demonio

Dentro de las plantillas de las KPop Demon Hunters que debes imprimir del integrante de los Saja Boys, es la del personaje con su aspecto de demonio. Una actividad barata en la que tendrás al cantante en sus dos aspectos, los querrás tener en tu colección.