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4 manualidades fáciles inspiradas en KPop Demon Hunters para gamers

Transforma tu espacio con estas ideas de KPop Demon Hunters; desde accesorios, hasta decoración.

manualidades kpop demon hunters
Únete a la moda de KPop Demon Hunters.| (CANVA/ESPECIAL)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Si te gustan las KPop Demon Hunters y quieres crear tus propios decorativos, puedes empezar con estas cuatro ideas sencillas. Son perfectas para transformar tu habitación y darle un estilo único a tus accesorios gamer. Además, combinan creatividad, estilo K-pop y un toque futurista.

¿Cuáles son las ideas de manualidades de KPop Demon Hunters?

Desde controles personalizados hasta luces neón, hay muchas formas de llevar esta estética a tu espacio. Estas ideas mezclan el universo gamer con la energía visual del K-pop. Aquí tienes opciones que seguro te inspirarán:

  • 1. Lightstick gamer personalizado de KPop Demon Hunters

Crea tu propio lightstick al estilo K-pop, adaptado al mundo gamer. Usa un tubo de cartón o PVC como base y coloca arriba una esfera de plástico o botella pequeña que simule la lámpara de conciertos. Dentro, añade luces LED o tiras RGB para lograr ese efecto brillante tan característico. Decora con foami, stickers o pintura en tonos neón como morado y rosa, agregando símbolos inspirados en cazadores de demonios. Es el accesorio perfecto para darle identidad a tu setup.

Lightstick gamer personalizado de KPop Demon Hunters
Crea tu propio lightstick al estilo K-pop|Gemini

  • 2. Soporte para audífonos estilo “idol vs demon” de KPop Demon Hunters

Convierte un objeto cotidiano en una pieza con historia visual. Construye un soporte con cartón grueso o madera reciclada, dándole forma de espada, rayo o símbolo místico. Divide el diseño en dos mitades: una brillante que represente el lado “idol” y otra más oscura para el lado “demon”. El contraste visual hará que destaque como pieza central en tu escritorio.

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KPop demon hunters ideas de manualidades gamer

  • 3. Mousepad DIY estilo escenario K-pop

Transforma un mousepad común en un escenario de concierto. Usa foami o tela gruesa como base y diseña un fondo con luces, estrellas o gráficos que simulen un show en vivo. Puedes incluir personajes o elementos de cazadores de demonios. Los marcadores metálicos o pinturas ayudarán a resaltar detalles. Es una forma creativa de llevar el espectáculo directamente a tu espacio gamer.

mousepad kpop demon hunters
|Gemini

  • 4. Mini micrófono gamer decorativo

Esta manualidad es simple pero muy efectiva. Crea un micrófono decorativo con rollos de papel o botellas pequeñas, cúbrelo con papel aluminio para un acabado metálico y decora con colores vibrantes. Añade nombres de grupos ficticios o símbolos del universo demon hunter. Aunque no es funcional, eleva la estética de tu setup para streams o fotos.

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