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FOTOS | Resumen Pase All Star del Exatlón 23 diciembre 2022.

Antiguos competidores regresan a la competencia para ganar su pase al All Star del Exatlón. Famosos y Contendientes se enfrentan por la supervivencia.

Por: Redacción Azteca UNO

1 ¡Competidores del Exatlón, esto es el clasificatorio para el All Star!.jpg
2 Keno, Valery, Ramiro y Tanya regresan a la competencia para ganar su pase a la edición All Star.jpg
3 Keno Martell y Ramiro Garza hacen presencia para el pase All Star.jpg
4 Ramiro corre la primera carrera en circuito nuevo.jpg
5 Keno sale con todo a la pista para demostrar por qué es leyenda del equipo azul.jpg
6 Ramiro se lleva el primer punto contra Keno.jpg
7 Valery y Tanya también llegan a la pista para ganar su pase a Exatlón All Star.jpg
8 Valery viene por otra oportunidad.jpg
9 Tanya Rabbit está lista para ganarse su lugar en la competencia.jpg
10 Valery se lleva el punto por su gran puntería.jpg
11 Keno vuelve a salir para lograr su punto.jpg
12 Ramiro vuelve a llevarse el punto.jpg
13 Touch Down, Valery, se lleva todos los puntos y vence a Tanya contundentemente.jpg
14 Tanya Rabbit se desanima al perder la primera serie y no dar punto.jpg
15 Keno logra llevarse dos puntos en el circuito.jpg
16 Pero es el Hércules Regio quien gana la primera serie por el pase All Star.jpg
17 Semana 12, inicia la serie por la Supervivencia.jpg
18 Mujeres azules y rojas están en riesgo.jpg
19 Pato sale a toda velocidad en el circuito del Crossfit.jpg
20 Es Black Charro quien entrega el primer punto rojo.jpg
21 Dana se enfrenta conta Tzasna. Es Blue Eagle quien entrega el primer punto azul.jpg
22 A Fogel no se le da el tiro.jpg
23 Yahel entrega una anotación más a Famosos.jpg
24 Triple Jumper empata el marcador 2 a 2.jpg
25 Viene Andrés con todo en la carrera.jpg
26 Pero es Dragón Rojo quien demuestra ser superior en el tiro.jpg
27 A Yami se le dio muy bien el tiro.jpg
28 Lady Javelin celebra su punto.jpg
29 El marcador se encuentra en match point favor rojos.jpg
30 Valeria entrega el punto de la victoria. ¡Rojos gana la primera serie por la supervivencia!.jpg
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1 ¡Competidores del Exatlón, esto es el clasificatorio para el All Star!.jpg
2 Keno, Valery, Ramiro y Tanya regresan a la competencia para ganar su pase a la edición All Star.jpg
3 Keno Martell y Ramiro Garza hacen presencia para el pase All Star.jpg
4 Ramiro corre la primera carrera en circuito nuevo.jpg
5 Keno sale con todo a la pista para demostrar por qué es leyenda del equipo azul.jpg
6 Ramiro se lleva el primer punto contra Keno.jpg
7 Valery y Tanya también llegan a la pista para ganar su pase a Exatlón All Star.jpg
8 Valery viene por otra oportunidad.jpg
9 Tanya Rabbit está lista para ganarse su lugar en la competencia.jpg
10 Valery se lleva el punto por su gran puntería.jpg
11 Keno vuelve a salir para lograr su punto.jpg
12 Ramiro vuelve a llevarse el punto.jpg
13 Touch Down, Valery, se lleva todos los puntos y vence a Tanya contundentemente.jpg
14 Tanya Rabbit se desanima al perder la primera serie y no dar punto.jpg
15 Keno logra llevarse dos puntos en el circuito.jpg
16 Pero es el Hércules Regio quien gana la primera serie por el pase All Star.jpg
17 Semana 12, inicia la serie por la Supervivencia.jpg
18 Mujeres azules y rojas están en riesgo.jpg
19 Pato sale a toda velocidad en el circuito del Crossfit.jpg
20 Es Black Charro quien entrega el primer punto rojo.jpg
21 Dana se enfrenta conta Tzasna. Es Blue Eagle quien entrega el primer punto azul.jpg
22 A Fogel no se le da el tiro.jpg
23 Yahel entrega una anotación más a Famosos.jpg
24 Triple Jumper empata el marcador 2 a 2.jpg
25 Viene Andrés con todo en la carrera.jpg
26 Pero es Dragón Rojo quien demuestra ser superior en el tiro.jpg
27 A Yami se le dio muy bien el tiro.jpg
28 Lady Javelin celebra su punto.jpg
29 El marcador se encuentra en match point favor rojos.jpg
30 Valeria entrega el punto de la victoria. ¡Rojos gana la primera serie por la supervivencia!.jpg
1 ¡Competidores del Exatlón, esto es el clasificatorio para el All Star!.jpg
2 Keno, Valery, Ramiro y Tanya regresan a la competencia para ganar su pase a la edición All Star.jpg
3 Keno Martell y Ramiro Garza hacen presencia para el pase All Star.jpg
4 Ramiro corre la primera carrera en circuito nuevo.jpg
5 Keno sale con todo a la pista para demostrar por qué es leyenda del equipo azul.jpg
6 Ramiro se lleva el primer punto contra Keno.jpg
7 Valery y Tanya también llegan a la pista para ganar su pase a Exatlón All Star.jpg
8 Valery viene por otra oportunidad.jpg
9 Tanya Rabbit está lista para ganarse su lugar en la competencia.jpg
10 Valery se lleva el punto por su gran puntería.jpg
11 Keno vuelve a salir para lograr su punto.jpg
12 Ramiro vuelve a llevarse el punto.jpg
13 Touch Down, Valery, se lleva todos los puntos y vence a Tanya contundentemente.jpg
14 Tanya Rabbit se desanima al perder la primera serie y no dar punto.jpg
15 Keno logra llevarse dos puntos en el circuito.jpg
16 Pero es el Hércules Regio quien gana la primera serie por el pase All Star.jpg
17 Semana 12, inicia la serie por la Supervivencia.jpg
18 Mujeres azules y rojas están en riesgo.jpg
19 Pato sale a toda velocidad en el circuito del Crossfit.jpg
20 Es Black Charro quien entrega el primer punto rojo.jpg
21 Dana se enfrenta conta Tzasna. Es Blue Eagle quien entrega el primer punto azul.jpg
22 A Fogel no se le da el tiro.jpg
23 Yahel entrega una anotación más a Famosos.jpg
24 Triple Jumper empata el marcador 2 a 2.jpg
25 Viene Andrés con todo en la carrera.jpg
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27 A Yami se le dio muy bien el tiro.jpg
28 Lady Javelin celebra su punto.jpg
29 El marcador se encuentra en match point favor rojos.jpg
30 Valeria entrega el punto de la victoria. ¡Rojos gana la primera serie por la supervivencia!.jpg

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