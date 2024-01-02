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FOTOS | Ventajas y duelo de Enigmas de Exatlón México

Los atletas jugaron por cuatro ventajas importantes en Exatlón México. El duelo de los Enigmas terminó en relevos y un equipo se llevó la victoria.

Por: Zoé Navarrete

1 Rosique inció la ceremonia en el duelo por las ventajas de Exatlón México.jpg
2 En juego cuatro ventajas a utilizar a lo largo de la semana.jpg
3 Una ventaja incluye una vida adicional en el duelo de eliminación.jpg
4 Es una carrera de relevos y primero arranzan Mati y Andrea.jpg
5 Las atletas suben por la nueva rampa del circuito de velocidad salvaje.jpg
6 Continúan en la pista Big Papi y Edgar. El punto es para azules.jpg
7 Baja la Bestia a toda velocidad la rampa.jpg
8 Macky trata de derribar los pinos con la pelota.jpg
9 Este punto lo pierden Lizli y la Bestia.jpg
10 Macky pasa la rastrera de la pista.jpg
11 Paulette viene con gran rendimiento.jpg
12 Nano y Daniel se enfrentan en la segunda parte del circuito.jpg
13 Nano sigue adaptándose al tiro y la pista.jpg
14 Guepardo realiza buenos tiros y es punto escarlata.jpg
15 Veloci busca levantar el marcador azul.jpg
16 Edgar toma la bandera y pasa la estafeta.jpg
17 Mati vence a Lili en la línea de tiro y cae el tercer punto rojo.jpg
18 Los rojos ganan el juego por las ventajas.jpg
19 Rosique le da la bienvenida a Gloria Murillo en Exatlón México.jpg
20 Pato abre la pista y lanza costales de arena.jpg
21 Javi tira con todo pero el punto es para Araujo.jpg
22 Macky sale con potencia de piernas en la Mina del Exatlón.jpg
23 Ana Lago celebra punto para su equipo.jpg
24 Daniel Corral sale del agua y esquiva los obstáculos.jpg
25 Big Papi viene con fuerza y se lleva el punto azul.jpg
26 Gloria sale adaptándose a la pista y pierde contra Lili.jpg
27 Heber tira y gana el quinto punto para su equipo.jpg
28 En esta segunda carrera Nano pierde su punto contra Thunder.jpg
La Bestia sube el marcador y va emparejando la competencia.
La carrera termina en relevos y los rojos ganan el duelo de los Enigmas.
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1 Rosique inció la ceremonia en el duelo por las ventajas de Exatlón México.jpg
2 En juego cuatro ventajas a utilizar a lo largo de la semana.jpg
3 Una ventaja incluye una vida adicional en el duelo de eliminación.jpg
4 Es una carrera de relevos y primero arranzan Mati y Andrea.jpg
5 Las atletas suben por la nueva rampa del circuito de velocidad salvaje.jpg
6 Continúan en la pista Big Papi y Edgar. El punto es para azules.jpg
7 Baja la Bestia a toda velocidad la rampa.jpg
8 Macky trata de derribar los pinos con la pelota.jpg
9 Este punto lo pierden Lizli y la Bestia.jpg
10 Macky pasa la rastrera de la pista.jpg
11 Paulette viene con gran rendimiento.jpg
12 Nano y Daniel se enfrentan en la segunda parte del circuito.jpg
13 Nano sigue adaptándose al tiro y la pista.jpg
14 Guepardo realiza buenos tiros y es punto escarlata.jpg
15 Veloci busca levantar el marcador azul.jpg
16 Edgar toma la bandera y pasa la estafeta.jpg
17 Mati vence a Lili en la línea de tiro y cae el tercer punto rojo.jpg
18 Los rojos ganan el juego por las ventajas.jpg
19 Rosique le da la bienvenida a Gloria Murillo en Exatlón México.jpg
20 Pato abre la pista y lanza costales de arena.jpg
21 Javi tira con todo pero el punto es para Araujo.jpg
22 Macky sale con potencia de piernas en la Mina del Exatlón.jpg
23 Ana Lago celebra punto para su equipo.jpg
24 Daniel Corral sale del agua y esquiva los obstáculos.jpg
25 Big Papi viene con fuerza y se lleva el punto azul.jpg
26 Gloria sale adaptándose a la pista y pierde contra Lili.jpg
27 Heber tira y gana el quinto punto para su equipo.jpg
28 En esta segunda carrera Nano pierde su punto contra Thunder.jpg
La Bestia sube el marcador y va emparejando la competencia.
La carrera termina en relevos y los rojos ganan el duelo de los Enigmas.
1 Rosique inció la ceremonia en el duelo por las ventajas de Exatlón México.jpg
2 En juego cuatro ventajas a utilizar a lo largo de la semana.jpg
3 Una ventaja incluye una vida adicional en el duelo de eliminación.jpg
4 Es una carrera de relevos y primero arranzan Mati y Andrea.jpg
5 Las atletas suben por la nueva rampa del circuito de velocidad salvaje.jpg
6 Continúan en la pista Big Papi y Edgar. El punto es para azules.jpg
7 Baja la Bestia a toda velocidad la rampa.jpg
8 Macky trata de derribar los pinos con la pelota.jpg
9 Este punto lo pierden Lizli y la Bestia.jpg
10 Macky pasa la rastrera de la pista.jpg
11 Paulette viene con gran rendimiento.jpg
12 Nano y Daniel se enfrentan en la segunda parte del circuito.jpg
13 Nano sigue adaptándose al tiro y la pista.jpg
14 Guepardo realiza buenos tiros y es punto escarlata.jpg
15 Veloci busca levantar el marcador azul.jpg
16 Edgar toma la bandera y pasa la estafeta.jpg
17 Mati vence a Lili en la línea de tiro y cae el tercer punto rojo.jpg
18 Los rojos ganan el juego por las ventajas.jpg
19 Rosique le da la bienvenida a Gloria Murillo en Exatlón México.jpg
20 Pato abre la pista y lanza costales de arena.jpg
21 Javi tira con todo pero el punto es para Araujo.jpg
22 Macky sale con potencia de piernas en la Mina del Exatlón.jpg
23 Ana Lago celebra punto para su equipo.jpg
24 Daniel Corral sale del agua y esquiva los obstáculos.jpg
25 Big Papi viene con fuerza y se lleva el punto azul.jpg
26 Gloria sale adaptándose a la pista y pierde contra Lili.jpg
27 Heber tira y gana el quinto punto para su equipo.jpg
28 En esta segunda carrera Nano pierde su punto contra Thunder.jpg
La Bestia sube el marcador y va emparejando la competencia.
La carrera termina en relevos y los rojos ganan el duelo de los Enigmas.
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