Hay ciertas premisas a considerar en lo concerniente al bienestar económico. El motivo se sostiene en que mientras más conocimientos manejes, más posible será que tomes decisiones adecuadas para tu día a día. Dicho esto, vamos a hablar sobre los errores que te harán perder dinero, según el SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya abrió desde la semana pasada, más concretamente el 1 de abril, el periodo correspondiente para presentar la Declaración Anual 2023.

¿Qué equipo empezó la semana con el pie derecho en el Sin Palabras? [VIDEO] Ambos equipos llegaron más que recargados de energía para poner toda la intensidad y técnicas en el Sin Palabras ¿Quién se llevó la victoria del día?

Te puede interesar: Declaración anual del SAT: ¿En dónde consultar y qué hacer?

¿Cuáles son los errores que te harán perder dinero según el SAT?

Uno común, es el concerniente con la contraseña o e.firma vencida. Para el caso, vale la pena asegurar tener ambas estén vigentes para acceder al portal del SAT, y si no lo has usado en 3 años, entonces puede que tu password quede inactivo y el aparato electrónico tiende a tener fecha de vencimiento cada 4 años.

La documentación desorganizada suele ser otro problema. En este aspecto siempre suma tener a mano todos los papeles y elementos necesarios antes de empezar a declarar, pues con esto evitarás errores en el llenado de formularios. La falta de revisión, es otro tema y aquí es necesario no dar por hecho que todo lo que forma parte de la declaración sea correcto.

Otro error que puede hacerte perder dinero es una declaración falsa. No es nada aconsejable engañar al SAT, no solo porque realmente no vas a poder demostrar más inteligencia o viveza, sino que puedes terminar teniendo una penalidad económica y hasta llegar a cumplir una pena en prisión.

También te puede interesar: SAT: el trámite que debes presentar antes del 15 de mayo

Y claro, el pago fuera de plazo acarrea recargos, multas y ante ello, hay una solución muy sencilla: presentar todo en tiempo y forma para evitar pagar entre 1,810 a 44,790 pesos.