Con el paso de los años, se va formando una nueva apariencia ante la que hay poco que se pueda hacer, pues esto es completamente inevitable. Ahora bien, desde ese aspecto vale considerar ciertas herramientas y para el caso, te hablaremos sobre la manera de ocultar las canas con jamaica.

Comencemos mencionando algo que a ciertas personas puede entristecerse, estos elementos forman parte del proceso de envejecimiento y realmente no hay nada que se pueda hacer para que no aparezcan. Ahora bien, hay maneras de hacerle frente y desde esa premisa, puedes optar por tener una alimentación sana que incluya una dieta balanceada y no caer en excesos permanentes.

¿Cuál es la manera de ocultar las canas con jamaica?

Claramente no nos referimos a nada que tenga que ver con el país caribeño que nos dio a Bob Marley, sino a una flor que cuenta con muchos beneficios, pues normalmente es empleada para realizar refrescantes bebidas. Y en este caso digamos que para el cabello brinda varios aspectos positivos.

Considera que tu melena termina dando buenos aportes, pues ayuda a combatir la caspa como a evitar la caída del cabello, a estimular su crecimiento, rehidratarse en caso de que no se encuentre en la mejor de las condiciones. Si quieres implementarlo, requieres de estos ingredientes: 1 cacerola, medio litro de agua y 50 gramos de flor de jamaica.

Sabiendo esto, vamos al proceso de preparación. Primero se debe poner a hervir el agua hasta que llegue al aspirado punto de ebullición en el que debes tirar las flores de jamaica. Posteriormente, tienes que bajar la flama y dejarlo por 10 minutos y cuando enfríe, puedes aplicarla en tu cabellera y distribuirla bien para luego dejarla reposar por al menos 1 hora, para que el color te quede bien impregnado. Y para extraerlo simplemente moja tu pelo con agua tibia y eso será suficiente.