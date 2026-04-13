Exatlón México | AVANCE | Humberto Noriega y Karol Rojas rompen en llanto luego de hablar con sus familiares

La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México iniciará hoy lunes 13 de abril de 2026 y de acuerdo con el avance, tanto Karol Rojas como Humberto Noriega llorarán luego de ver a sus familiares; descubre lo que pasará en vivo a través de la señal de Azteca Uno.

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