Exatlón México | AVANCE | Humberto Noriega y Karol Rojas rompen en llanto luego de hablar con sus familiares
Evelyn Guijarro y Adrián Leo se ganaron los autos que se pusieron en juego en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México
La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México iniciará hoy lunes 13 de abril de 2026 y de acuerdo con el avance, tanto Karol Rojas como Humberto Noriega llorarán luego de ver a sus familiares; descubre lo que pasará en vivo a través de la señal de Azteca Uno.
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