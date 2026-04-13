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Exatlón México | Programa Completo | Segunda, Tercera y Batalla Final por el Auto, descubre quién se lleva este premio

Descubre todo lo que pasó hoy domingo 12 de abril en el final de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México y quién gana las Batalla por el Auto

Por: Abimelek Flores

La novena temporada de Exatlón México tuvo el final de la semana 28 con la segunda, tercera y el final de la Batalla por el Auto, descubre si el equipo Rojo o Azul gana este premio a través de la señal de Azteca Uno, la cual transmite en vivo el programa en punto de las 20:00 horas, tiempo centro del país.

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