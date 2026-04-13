Exatlón México | Programa Completo | Segunda, Tercera y Batalla Final por el Auto, descubre quién se lleva este premio

La novena temporada de Exatlón México tuvo el final de la semana 28 con la segunda, tercera y el final de la Batalla por el Auto, descubre si el equipo Rojo o Azul gana este premio a través de la señal de Azteca Uno, la cual transmite en vivo el programa en punto de las 20:00 horas, tiempo centro del país.

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