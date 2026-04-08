Exatlón México: Adrián Leo evita que Humberto Noriega se vuelva en el participante con más medallas de la novena temporada

Adrián Leo se convirtió en el ganador de la Medalla Varonil de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, y con ello no sólo pudo recuperar 1 de las 3 que perdió, sino que, también evitó que Humberto Noriega se colocara como el máximo ganador de preseas de la presente edición.

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“Amigos, familia Azul, soy el ganador de esta Medalla Varonil de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México. Pues la verdad estoy muy emocionado y contento de que regresó una presea más; como ya saben, perdí tres, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, aquí está la medallita. Espero que me sigan apoyando familia Azul, aquí estamos y pues nada, un saludo”, declaró Adrián Leo.

