Este es el polémico mensaje que dejó la novia de Koke Guerrero el reciente eliminado de Exatlón México

Koke Guerrero salió eliminado el pasado 5 de abril de 2026 en la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México; y aunque se especuló mucho sobre su eliminación, la realidad es que, el Hechicero del Aire fue al Duelo de Eliminación y no pudo ante el buen momento que vive Adrián Leo, quien lo terminó sacando del reality deportivo; ante los rumores, quien salió en su defensa fue su novia, quien lanzó un polémico mensaje a todos los detractores del tricampeón de la marca.

“Jamás nadie podrá igualarte mi amor, porque mientras algunos buscan ser vistos, tú simplemente brillas sin hacer ruido. Y cuando el brillo es auténtico, el ego ajeno se siente amenazado y no te atacan por lo que tienes, te atacan porque sigues siendo lo que ellos, aún ganando no logran ser”, escribió Gabriela en su cuenta oficial de Instagram

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¿Quién es Gabriela, la novia de Koke Guerrero?

El nombre completo de la novia de Koke Guerrero es Gabriela Urías Delgado, esta joven atleta también se desempeña como porrista al igual que el Hechicero del Aire. Cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram, red social en la que muestra sus entrenamientos y gran parte de sus actividades favoritas; sin embargo, su vida la ha mantenido como privada y no tiene mucho reflector.

Koke Guerrero vs Adrián Leo

Por otro lado, Koke Guerrero nunca había sido eliminado en las semanas previas a la gran final de una temporada de Exatlón México, y es que en la quinta campaña que fue su primera participación en el reality deportivo, quedó campeón luego de ganarle el trofeo a David Juárez, mejor conocido como la Bestia, posteriormente se hizo con el primero y segundo All Star, esta era una edición del programa que reunía a los campeones, subcampeones y referentes de la marca.

Sin embargo, la mala racha del Hechicero del Aire se dio desde que perdió la final ante Mario Mono Osuna en la octava temporada de Exatlón México, y ahora en la novena edición, el Mago fue eliminado a manos de Adrián Leo, con quien tuvo que quemar todas sus medallas para intentar salvarse, pero estos dos colosos terminaron por gastar sus preseas y al final fue el Hechicero del Aire quien no pudo seguir en la lucha por el campeonato.