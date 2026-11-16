¡Un nuevo rostro se une a Exatlón México Décima Temporada! Tras la salida de Jerry Lizárraga en el Domingo de Eliminación, el Equipo Rojo le da la bienvenida al último refuerzo varonil de la temporada: ¡Benyamin Saracho! El oriundo de Hermosillo, Sonora, se incorpora a las filas del equipo escarlata para cubrir la plaza que quedó vacía tras la reciente eliminación.

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¿Quién es Benyamin Saracho, el ÚLTIMO refuerzo del Equipo Rojo?

Benyamin Saracho regresa a los circuitos de Extalón México para ayudar al Equipo Rojo a conseguir nuevas victorias y demostrar que tiene lo necesario para llegar a la Gran Final. Saracho nació el 6 de junio de 2004 en Hermosillo, Sonora, por lo que actualmente tiene 22 años. Desde muy temprana edad, se interesó por la gimnasia, disciplina que lleva practicando desde hace ya 11 años. Gracias a su dedicación y disciplina, ha logrado convertirse en un atleta de alto rendimiento, llevándose el título de campeón nacional en la especialidad de caballo con arzones.

El joven atleta fue parte de la novena temporada de Exatlón México, donde obtuvo el quinto lugar en la rama varonil, por lo que su regreso a la competencia representa una nueva oportunidad para poner a prueba su físico. ¿Será que esta vez levanta el trofeo?

¿Cuáles son las fortalezas de Benyamin Saracho?

Entre sus principales fortalezas está la rapidez y puntería, así como su capacidad para trabajar en equipo. Además, su experiencia en la gimnasia también le brinda una ventaja importante en temas de agilidad y coordinación. No obstante, reconoce que su juventud y su menor experiencia - a comparación de otros competidores - así como su temor a sufrir una lesión, pueden representar un importante reto. Eso sí, confía por completo en su velocidad y efectividad en la zona de tiro. ¿Será la pieza clave que necesitan los Rojos para seguir adelante en la competencia?

¿Cómo y dónde ver Exatlón México GRATIS? Horario, canal de TV y señal en streaming

Extalón México Décima Temporada puede seguirse completamente GRATIS por la señal de Azteca UNO en televisión abierta. Si lo prefieres; también puedes ver el programa de manera ONLINE en nuestro sitio web oficial o vía streaming en la app de TV Azteca En Vivo. La transmisión arranca en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México) de lunes a viernes y a las 6:00 p.m. los Domingos de Eliminación.