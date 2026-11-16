Inicia en Exatlón México la semana 13 de la competencia. El día de ayer fue Domingo de Eliminación y un miembro del Equipo Rojo tuvo que abandonar la competencia. Fue así como Jerry, quien había ganado el título de Atleta con mejor rendimiento justo esta semana, fue eliminado. Ahora, tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul deben iniciar la semana con mucha energía, pues hoy se define quién se queda con la Villa 360. Hasta este momento no se sabe si ahora la Villa 360 le pertenece a los Rojos o a los Azules, pero esto quedará definido durante el Programa de Exatlón México a las 6.30 pm por Azteca UNO.

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¿Quién ganó la Villa 360?

La competencia por la Villa 360 se llevará a cabo esta noche, por lo que por ahora no se conoce si fueron los Rojos o los Azules los ganadores. Cabe mencionar que el Equipo Rojo lleva casi tres semanas en la Villa 360 y que los Azules están más que desesperados por conseguirlo.

¿Quién es el relevo del Equipo Rojo?

Aún no se conoce el nombre del Atleta que llegará a completar el equipo. Sin embargo, se espera que hoy Antonio Rosique revele detalles sobre el nuevo integrante.

¿Qué se juega hoy en Exatlón México?

Este lunes, además de competir por la Villa 360, los Atletas lo darán todo para ganar el juego por la Ventaja. Recordemos que este beneficio puede ser clave en la estrategia de cada uno de los equipos de Exatlón México.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y recordemos que desde este lunes, las mujeres están en riesgo de Eliminación.

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