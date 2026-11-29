¡Estamos a mitad de la competencia en Exatlón México 2026 y la tensión entre los atletas continúa en aumento! Este domingo, 29 de noviembre, se llevará a cabo un NUEVO duelo de Eliminación, en el que un hombre tendrá que despedirse de su equipo. Por su lado, los Azules llegan con cierta ventaja tras resultar vencedores en las primeras tres Supervivencias, dejando a tres atletas del Equipo Rojo en la cuerda floja. Descubre quiénes son los integrantes que están en riesgo de abandonar el reality, así como el eliminado de la semana número 13 a través de la señal de Azteca UNO esta noche.

También te puede interesar: OFICIAL: ¡Natalia ABANDONA Exatlón México 2026 tras sufrir GRAVE lesión!

¿Qué pasó en el último episodio de Exatlón México 2026?

En el episodio del pasado viernes, 27 de noviembre, el Equipo Azul se coronó como la escuadra dominante al resultar vencedor en las Batallas por la Supervivencia, llevándose las dos competencias de la jornada. Con ello, tres atletas Rojos quedaron en riesgo de Eliminación para este domingo. Los celestes lograron imponerse con victorias de 8 - 7 y 8 - 5, respectivamente. No obstante, aún falta una última batalla por disputarse.

Aunado a ello, el programa también estuvo marcado por la salida de Natalia Chávez del Equipo Rojo, quien se vio obligada a abandonar la competencia debido a una lesión previa que sufrió en el Exatlón Circus. En medio de su baja, Joana Vidal regresó a las playas de República Dominicana como refuerzo de la escuadra escarlata. Bajo esta línea, los Rojos llegan al Domingo de Eliminación con una situación complicada, pues tres de sus integrantes están en la cuerda floja. No obstante, hay que tener en cuenta que poseen la Medalla Grupal, obtenida el pasado jueves 26 de noviembre, un beneficio con el que podrían dar una vida extra a uno de sus atletas durante el gran duelo.

¿Cómo y dónde ver Exatlón México 2026 GRATIS y EN VIVO?

Exatlón México puede seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través de la señal de Azteca UNO por televisión abierta; así como el sitio web oficial de Exatlón Mèxico Décima Temporada y la app móvil de TV Azteca En Vivo. También puedes disfrutar de los capítulos completos en Disney+ con una suscripción a la plataforma.

¿A qué hora empieza Exatlón México HOY, 29 de noviembre?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México 2026 arranca en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México). Entre semana, los programas inician a las 6:30 p.m. Así que pon tu alarma y descubre quién abandona las playas de República Dominicana este domingo.