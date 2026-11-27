¡Las emociones se viven a flor de piel en Exatlón México Décima Temporada! A medida que las semanas avanzan, el nivel de competencia se vuelve mayor, por lo que los Atletas deben darlo todo en los circuitos. Bajo esta línea, el Equipo Rojo ha tenido un desempeño un tanto agridulce a lo largo de la semana 13. Si bien la escuadra logró recuperar la Villa 360, además de hacerse con la Medalla Grupal y la Femenil, también enfrentaron momentos de verdadera incertidumbre tras la grave lesión que sufrió Natalia Chávez, quien apenas ingresó al reality como el último refuerzo de la plantilla Roja.

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Durante uno de los circuitos del pasado jueves, 26 de noviembre, Natalia sufrió una mala caída mientras se enfrentaba ante Valery, del Equipo Azul. El accidente sucedió momentos después del silbatazo inicial, lo que le provocó una fuerte lesión en el hombro. Debido al gran impacto y el dolor que presentó, el equipo médico tuvo que intervenir de manera inmediata para revisarla y determinar si puede continuar dentro de la competencia. No obstante, minutos antes de que la ambulancia llegara al lugar, los espectadores notaron un gran gesto de Valery hacia Natalia. Y es que, pese a ser de equipos diferentes y tener una rivalidad que cada vez se vuelve más fuerte, Valery no dudó en acercarse rápidamente hacia su contrincante para ver si se encontraba bien o necesitaba ayuda; acción que fue ampliamente aplaudida en redes sociales por los fans del Equipo Rojo.

¿Cuál es el estado de salud de Natalia Chávez tras sufrir una fuerte caída en Exatlón México 2026?

Tras lesionarse en uno de los circuitos de Exatlón México 2026, Natalia tuvo que ser trasladada en ambulancia para ser atendida y revisada por el equipo médico. Si bien todo parece estar bajo control, no será hasta el día de hoy que se conocerá si el último refuerzo del Equipo Rojo podrá seguir dentro de la competencia o no; así que no te pierdas el programa de esta noche.

¿A qué hora empieza Exatlón México HOY, viernes 27 de noviembre? Así lo puedes ver GRATIS y EN VIVO

La cita es en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México) por la señal de Azteca UNO en TV Abierta. Si no cuentas con acceso a la televisión, no te preocupes, también puedes seguir el programa completamente GRATIS y EN VIVO a través del sitio web oficial de Exatlón México Décima Temporada o, si lo prefieres, en la app móvil de TV Azteca En Vivo. De lunes a viernes, los programas arrancan a las 6:30 p.m.; mientras que los Domingos de Eliminación la cita es a las 6:00 p.m.

¿Qué se juega hoy en Exatlón México Décima Temporada?

Además de conocer el estado de salud de Natalia Chávez, los espectadores también serán testigos de dos Batallas por la Supervivencia; en las que ambas escuadras deberán darlo todo para proteger a sus integrantes. Cabe mencionar que los Azules llegan con una ligera ventaja tras resultar vencedores en la primera Supervivencia de la semana, celebrada el pasado miércoles, 25 de noviembre.