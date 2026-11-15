Llegó el Domingo de Eliminación de Exatlón México y los Atletas están a punto de vivir una competencia llena de adrenalina y mucha emoción. Recordemos que este 15 de noviembre, uno de los hombres tendrá que salir eliminado. La semana tuvo altibajos para ambos equipos; por un lado, los Rojos buscan a toda costa mantener la superioridad en cada competencia, mientras que el Equipo Azul esta semana intentó recuperar su fortaleza. Por el momento no se conoce al eliminado de hoy; este será revelado durante el Duelo de Eliminación en el programa de Exatlón México las 6:00 pm por Azteca UNO.

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¿Quién salió de Exatlón México?

El eliminado se dará a conocer este domingo durante Exatlón México, motivo por el cual no te puedes perder ni un solo detalle del programa.

¿Qué se juega este domingo?

Antes de que se lleve a cabo el Duelo de Eliminación de Exatlón México, primero los Atletas tendrán una última oportunidad para poner a uno de los Atletas rivales en la tabla.

¿Quiénes entraron al Duelo de Eliminación?

Los nombres de los nominados de Exatlón México se darán a conocer el día de hoy de acuerdo al bajo rendimiento de los Atletas. Por el momento no se sabe quiénes terminaron en el Duelo de Eliminación; solo se sabe que Daniel fue enviado directo a la competencia por quedar en la Zona de Peligro. La tabla se ve de esta manera:

Zona de peligro: Daniel, equipo rojo.

Supervivencia 1: Equipo Rojo

Supervivencia 2: Equipo Rojo

Supervivencia 3: Equipo Azul

Supervivencia 4: Pendiente

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la duodécima semana y hoy uno de los hombres podría abandonar el programa.

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