Es jueves 12 de noviembre de 2026 y en Exatlón México llegó el momento de disfrutar de una tarde llena de emoción y adrenalina con las competencias del día de hoy. Durante el programa de Exatlón México a las 6:30 p.m. por Azteca UNO tendremos la Zona de Peligro y la batalla por la Villa 360, es por eso que aún no se conoce a un ganador ni a un posicionado en el Duelo de Eliminación de domingo. De momento, solo queda esperar. Cabe mencionar que el Equipo Rojo lleva varias semanas ocupando la Villa 360 y el Equipo Azul está muy cansado de la Barraca. Se espera que el día de hoy ambos equipos lo den todo durante el encuentro, motivo por el cual no te lo puedes perder.

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¿Quién ganó la Villa 360?

Todavía no se sabe si el Equipo Rojo conservará la Villa 360 otro tiempo o si el Equipo Azul logró arrebatársela de las manos y por fin tendrán el descanso que tanto estaban buscando. Si te quieres enterar, no te olvides de sintonizar Exatlón México por Azteca UNO.

¿Quién se quedó en la Zona de Peligro?

Este jueves 12 de noviembre también se definió el Atlteta que quedó atrapado en la Zona de Peligro, por lo que tendrá que ser enviado a Duelo de Eliminación de manera directa. Este se dará a conocer hoy a las 6:30 pm. Recordemos que los hombres de Exatlón México están en riesgo esta semana, por lo que tendrán que darlo todo en el terreno de juego para conseguir quedarse más tiempo en la competencia.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la duodécima semana y los hombres están en riesgo, por lo que el próximo domingo uno de ellos podría abandonar el programa.

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