Este miércoles está a punto de ponerse interesante porque las mujeres compiten el día de hoy por la Medalla Femenil de Exatlón México. Los Atletas están cada día más comprometidos, más fuertes, ágiles y veloces, y hoy una de ellas podrá demostrarlo todo en el terreno de juego y de paso ganar la codiciada medalla, la cual tiene un importante beneficio: una vida extra en caso de caer en Duelo de Eliminación. Aunque todos ya queremos conocer el resultado, todavía no se sabe quién fue la ganadora de la Medalla Femenil. Tendremos que esperar a ver la transmisión en vivo del programa de Exatlón México hoy a las 6:30 pm por Azteca UNO.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil hoy?

La Medalla Femenil se disputa hoy 11 de noviembre en Exatlón México. Todas las Atletas tienen oportunidad de conseguir la codiciada presea. Aún no se define quién es la ganadora el día de hoy, pues esta se da a conocer durante el programa en Azteca UNO.

¿Qué se juega el día de hoy en Exatlón México?

Además de competir por la Medalla Femenil y como todos los días, en Exatlón México se llevará a cabo otra dinámica de competencia para los Atletas. Este miércoles también se jugará el primer juego por la Supervivencia de la semana. Recordemos que los hombres están en riesgo, así que hoy se sabrá el color del primer Atleta nominado para el Domingo de Eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la duodécima semana y los hombres están en riesgo, por lo que el próximo domingo uno de ellos podría abandonar el programa.

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