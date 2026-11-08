Esta semana en Exatlón México las mujeres están en riesgo de Eliminación. Esto quiere decir que este domingo 8 de noviembre de 2026, una de ellas tendrá que abandonar la competencia. Por si fuera poco, esta semana ha sido muy complicada para el Equipo Azul, pues han perdido todas las Supervivencias, pero este domingo se juega la última Supervivencia de la semana y podría ser el momento de que el equipo posicione a una de las Rojas. Recordemos también que durante la Zona de Peligro, Ingrid fue la Atleta que desafortunadamente tuvo que ser enviada a Duelo de Eliminación de hoy, por lo que es el único nombre confirmado hasta el momento. Aún no conocemos a las otras nominadas ni a la eliminada de este domingo, pues el programa de Exatlón México comienza a las 6:00 pm por Azteca UNO.

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¿Quién salió hoy de Exatlón México?

Por el momento no se conoce quién fue la eliminada de hoy de Exatlón México. El nombre se revelará durante el programa de este domingo cuando termine el Duelo de Eliminación, por lo que habrá que esperar a verlo por Azteca UNO antes de La Granja VIP.

¿Quiénes estuvieron en riesgo de eliminación este 8 de noviembre de 2026?

Como cada semana son 5 los Atletas nominados al Duelo de Eliminación. Por el momento, se desconoce quiénes son los que llegaron a este punto; solo se sabe que las mujeres están en riesgo. Por el momento, la tabla va de esta manera:

Zona de Peligro: Ingrid

Supervivencia I: Equipo Azul

Supervivencia II: Equipo Azul

Supervivencia III: Equipo Azul

Supervivencia IV: Pendiente

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Recordemos que hoy una de las Atletas tendrá que abandonar la competencia, así que no te olvides de vivir toda la adrenalina de la competencia.

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