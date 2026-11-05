Este jueves 5 de noviembre en Exatlón México se definió una vez más qué equipo se queda con las comodidades de la Villa 360. El Equipo Rojo tuvo que defender la Villa 360 mientras que el Equipo Azul atacó. Recordemos que el Equipo Azul lleva un par de semanas en La Barraca, por lo que resultaba bastante necesario recuperar la Villa 360 y poder descansar mejor para la competencia que se pone cada día más intensa. A pesar de los enormes esfuerzos del Equipo, durante el programa de Exatlón México el Equipo Rojo logró imponerse al Equipo Azul y conservarán una vez más la Villa 360.

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¿Quién ganó la Villa 360 hoy 5 de noviembre?

Durante el programa de Exatlón México, el Equipo Rojo logró imponerse con fuerza, habilidad y agilidad al Equipo Azul. Esto les garantiza a los Rojos pasar unos días más disfrutando de las comodidades de la Villa 360.

¿Qué se juega hoy en Exatlón México?

Este jueves, además del Duelo por la Villa 360, las atletas tendrán que entrar a la Zona de Peligro. Recordemos que es semana de mujeres en riesgo, por lo que hoy una será clavada al Duelo de Eliminación al quedarse última en el juego. De momento, luego del juego de la Supervivencia I, se sabe que una mujer Azul ya está en riesgo. Sin embargo, no se sabe el nombre de dicha competidora.

¿Qué pasó con Zudikey?

Zudikey, Atleta del Equipo Rojo tuvo que abandonar la competencia luego de que su lesión empeorara durante la carrera de la Zona de Peligro. Ella tuvo que ir al doctor y regresó con un diagnóstico poco favorable: ella presentaba dos desgarres en la pierna. Por este motivo, ella tuvo que abandonar la conferencia para poder recuperarse.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Recordemos que este Domingo de Eliminación, una mujer tendrá que abandonar la competencia. No te olvides de apoyar a tu equipo favorito.

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