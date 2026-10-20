Por qué Maribel Guardia renunció a ver a su nieto: la explicación completa de un abogado

Maribel Guardia está entre la espada y la pared en su situación legal contra su nuera, Imelda Tuñón. Ahora, según confirmaron sus abogados, la actriz de “Aventurera” no podrá ver a su nieto Juliancito, pero no porque se lo haya prohibido su familia, sino por decisión propia y como consejo de sus abogados.

"¡Existe un plan perverso!”, Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto y explica por qué

¿Por qué Maribel Guardia no puede ver a su nieto? Esto dijo su abogado

Maribel Guardia y su abogado, Alonso Beceiro , junto a Marco Chacón, explicaron en un video publicado en su cuenta personal de Facebook que tomaron la decisión e no no ver a su nieto mientras el proceso legal en contra de Imelda Tuñón se lleva a cabo, debido a que puede ser un “riesgo inminente”.

La actriz y cantante explicó que se vio obligada a declinar “algo que estaba a punto de lograr”: convivir con su nieto. Según explicó, esta decisión no significa que no lo ame, sino que Imelda podría idear un plan para que el encuentro los perjudique de manera legal, afirmando que el niño declare que fue agredido o abusado.

Asimismo, en la declaración, el abogado acusó al equipo legal de Imelda de “fabricar pruebas” para acusar a Marco y Maribel de “agredir” al pequeño de 8 años.

¿Qué ha pasado con Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón?

La pelea legal entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón, continúa. Después de que la nuera había confesado en el podcast “Mesa Cero” que ella le daba medicamentos controlados a su difunto esposo, Julián Figueroa, con el pretexto de ayudarlo con sus problemas de insomnio y ansiedad.

Entonces, Maribel Guardia y su equipo interpusieron una denuncia y una investigación en contra de Imelda por delitos de homicidio.

Maribel Guardia declaró junto a Marco Chacón y su abogado.|(Facebook de Maribel Guardia)

¿Quién se quedó con la herencia de Julián Figueroa?

Tras la muerte de Julián Figueroa, en abril de 2023, el testamento indica que el único heredero universal de su patrimonio sería para Juliancito, su hijo. Así también lo recalcó Marco Chacón: “Ni Maribel ni yo somos beneficiarios en ningún sentido de ese testamento”.