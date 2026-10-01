4 puntos para entender el conflicto actual entre Imelda Tuñón y Marible Guardia: ¿podría ir a prisión?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a estar bajo los reflectores , pero esta vez por un nuevo proceso legal relacionado con Julián Figueroa. La actriz presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra su exnuera, después de que Imelda hablara públicamente sobre los medicamentos que habría conseguido para el cantante antes de su muerte.

El caso todavía está bajo investigación y las acusaciones no significan que exista una responsabilidad penal determinada. Para entender qué ocurre ahora y cómo se relaciona con el conflicto familiar que ambas protagonizaron anteriormente, estos son cuatro puntos clave.

"¡Más de 30 años de prisión!”, Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón y su abogado revela la condena que podría enfrentar

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

1. El conflicto por la custodia de Juliancito

El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ya había llegado a los tribunales por la custodia del hijo de Julián Figueroa. En 2025, Maribel obtuvo temporalmente la custodia del menor, mientras que Imelda inició acciones legales para recuperarla.

El conflicto terminó con el regreso del niño con su madre y posteriormente surgieron nuevos desacuerdos relacionados con su tutela.



2. Imelda hizo declaraciones sobre Julián Figueroa

El nuevo capítulo comenzó después de que Imelda Tuñón hablara en el pódcast Mesa Cero sobre los medicamentos que conseguía para Julián Figueroa.

Según su propio relato, acudía con una especialista y describía síntomas que, de acuerdo con su versión, correspondían a los problemas de ansiedad y sueño que tenía Julián. Los medicamentos que obtenía posteriormente eran utilizados por el cantante.

Maribel Guarida y su difunto hijo, Julián Figeroa.|(Instagram)

Estas declaraciones son uno de los elementos que motivaron la nueva acción legal de Maribel Guardia.



3. Maribel Guardia presentó una denuncia ante la Fiscalía de CDMX

El abogado de Maribel Guardia confirmó que la actriz presentó una denuncia de hechos contra Imelda Tuñón y quien resulte responsable ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El procedimiento contempla señalamientos relacionados con presuntos delitos contra la salud y la posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad penal.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. Los reportes sobre su fallecimiento señalaron en su momento un infarto agudo al miocardio como causa de muerte.



4. ¿Imelda Tuñón podría ir a prisión?

El abogado de Maribel Guardia ha mencionado públicamente que, si después de una investigación y un proceso judicial se acreditaran los delitos denunciados, las consecuencias podrían incluir una pena de hasta 30 años de prisión.

Esa cifra corresponde al escenario planteado por la representación legal de Maribel y no significa que Imelda Tuñón haya sido condenada ni que necesariamente vaya a recibir esa pena. Primero tendría que avanzar la investigación y, en su caso, determinarse judicialmente alguna responsabilidad.

¿Dónde está Imelda Tuñón?

En los últimos días también surgieron reportes sobre un supuesto traslado de Imelda Tuñón a Houston , Estados Unidos, junto con su hijo. Algunas publicaciones atribuyen la salida a una recomendación de su equipo legal, según Usa Today.

Este punto debe manejarse con cautela, pues el traslado y sus motivos han sido reportados por medios, pero no deben presentarse como una consecuencia judicial de la denuncia mientras no exista una confirmación oficial que así lo establezca.

Por ahora, el nuevo conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón queda en manos de las autoridades, que deberán determinar si las declaraciones sobre los medicamentos tienen alguna relación jurídica con la muerte de Julián Figueroa.