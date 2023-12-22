  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Julián Gil explotó contra Marjorie de Sousa por su hijo

Marjorie de Sousa está bajo el ojo del huracán, pues Julián Gil la tachó de incongruente por haber presentado a su hijo en un programa de televisión.

Por: Maria Fernanda Aguilar

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (3).jpg
/
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-edad-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?

Julian-Gil-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-edad-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-edad-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-edad-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-edad-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-edad-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (3).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-telenovelas-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-Ventaneando (1).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-Ventaneando (5).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-Ventaneando (2).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-Ventaneando (4).jpg
¿Matías, hijo de Marjorie de Sousa, pregunta por su padre?
Julian-Gil-Ventaneando (3).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado