3 signos que vivirán un difícil viernes 13

La combinación de un viernes 13 con tránsitos planetarios tensos suele despertar susceptibilidades, y en este cierre de semana el clima astral presenta matices bien marcados. Mientras gran parte del zodíaco encuentra espacio para el balance y la calma, los movimientos celestes advierten que la liviandad no será uniforme para todos.

Para tres signos en particular, la jornada exigirá mayor templanza frente a presiones acumuladas y fricciones cotidianas. A continuación, repasamos cuáles son los signos que deberán transitar el día con cautela.

¿Por qué el viernes 13 se asocia con la mala suerte?

La asociación del viernes 13 con la mala suerte surge de antiguas tradiciones históricas y religiosas que convergieron en la cultura occidental. Por un lado, el número trece fue considerado un símbolo de ruptura frente al doce, cifra vinculada a la perfección en los meses del año o los signos del zodíaco; en la Última Cena, trece fueron los comensales antes de la traición a Jesús. Por otro lado, el viernes adquirió una carga negativa al ser el día de la crucifixión y el momento en que, en 1307, el rey Felipe IV ordenó la captura y persecución de los Caballeros Templarios.

Viernes 13 (Crédito: IA)

¿Qué signos del zodiaco tendrán un viernes 13 complejo?

A continuación, repasaremos los tres signos afectados:

Aries

La jornada pondrá a prueba su templanza en el plano financiero debido a un dinero prestado que aún no regresa a sus manos. El principal desafío consistirá en dominar el enojo inicial y apostar por una conversación serena que permita acordar plazos de pago realistas sin dañar un vínculo personal.

Tauro

Un encuentro inesperado con alguien que le ocasionó un problema en el pasado generará un momento de incomodidad. Para transitar el día sin desgaste, deberá sostener la calma, establecer límites firmes y dar por cerrada esa etapa de manera definitiva, evitando discusiones estériles o cualquier impulso de revancha.

Astrología

Géminis

El desgaste emocional provocado por un distanciamiento prolongado con un ser querido marcará el pulso de este cierre de semana. A esto se sumarán entornos que tienden a enredar asuntos sencillos, lo que lo obligará a mantener la paciencia y exigir un trato claro y justo.