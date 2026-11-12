Horóscopo de hoy viernes 13 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 13 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 13 de noviembre de 2026

Hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries : el fin de la retrogradación de Mercurio favorece la resolución de conversaciones y asuntos laborales que estaban demorados. Aprovecha esta claridad para organizar tus recursos y evitar decisiones impulsivas.

: el fin de la retrogradación de Mercurio favorece la resolución de conversaciones y asuntos laborales que estaban demorados. Aprovecha esta claridad para organizar tus recursos y evitar decisiones impulsivas. Tauro : una situación afectiva que generaba dudas puede comenzar a encontrar una respuesta. Dedica tiempo a recuperar tus energías y no te sobrecargues con responsabilidades ajenas.

: una situación afectiva que generaba dudas puede comenzar a encontrar una respuesta. Dedica tiempo a recuperar tus energías y no te sobrecargues con responsabilidades ajenas. Géminis : Mercurio directo te ayuda a recuperar claridad en tus proyectos y a retomar negociaciones pendientes. Una conversación puede abrir una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos.

: Mercurio directo te ayuda a recuperar claridad en tus proyectos y a retomar negociaciones pendientes. Una conversación puede abrir una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos. Cáncer : será un buen momento para expresar lo que sientes y resolver un malentendido con alguien cercano. Procura mantener una rutina equilibrada y no descuidar tus momentos de descanso.

: será un buen momento para expresar lo que sientes y resolver un malentendido con alguien cercano. Procura mantener una rutina equilibrada y no descuidar tus momentos de descanso. Leo : el fin de la retrogradación de Mercurio puede facilitar acuerdos familiares y decisiones relacionadas con el hogar. Evita realizar gastos importantes sin revisar previamente tus posibilidades.

: el fin de la retrogradación de Mercurio puede facilitar acuerdos familiares y decisiones relacionadas con el hogar. Evita realizar gastos importantes sin revisar previamente tus posibilidades. Virgo : los asuntos de comunicación, estudios y traslados comienzan a fluir con mayor claridad tras el movimiento directo de Mercurio. Una charla pendiente puede ayudarte a fortalecer un vínculo.

: los asuntos de comunicación, estudios y traslados comienzan a fluir con mayor claridad tras el movimiento directo de Mercurio. Una charla pendiente puede ayudarte a fortalecer un vínculo. Libra : revisa tus prioridades económicas y evita comprometer recursos en proyectos que todavía no están definidos. En el plano afectivo, mostrarte más receptivo favorecerá un acercamiento.

: revisa tus prioridades económicas y evita comprometer recursos en proyectos que todavía no están definidos. En el plano afectivo, mostrarte más receptivo favorecerá un acercamiento. Escorpio : Mercurio directo en tu signo te impulsa a expresar tus ideas con mayor seguridad y recuperar proyectos personales. Aprovecha esta etapa para tomar decisiones que habías postergado.

: Mercurio directo en tu signo te impulsa a expresar tus ideas con mayor seguridad y recuperar proyectos personales. Aprovecha esta etapa para tomar decisiones que habías postergado. Sagitario : podrías sentir la necesidad de descansar y procesar algunas experiencias recientes antes de avanzar. Una cuestión económica pendiente comenzará a mostrar alternativas de solución.

: podrías sentir la necesidad de descansar y procesar algunas experiencias recientes antes de avanzar. Una cuestión económica pendiente comenzará a mostrar alternativas de solución. Capricornio : el fin de la retrogradación de Mercurio favorece los acuerdos con amistades, equipos de trabajo y colaboradores. Una propuesta puede ayudarte a proyectar nuevas metas.

: el fin de la retrogradación de Mercurio favorece los acuerdos con amistades, equipos de trabajo y colaboradores. Una propuesta puede ayudarte a proyectar nuevas metas. Acuario : tendrás mayor claridad para resolver asuntos profesionales y definir los próximos pasos de tu carrera. Evita que las exigencias laborales interfieran con tus relaciones personales.

: tendrás mayor claridad para resolver asuntos profesionales y definir los próximos pasos de tu carrera. Evita que las exigencias laborales interfieran con tus relaciones personales. Piscis: Mercurio directo favorece los estudios, los viajes y la planificación de nuevos proyectos. Una conversación sincera puede renovar tu entusiasmo y acercarte a alguien importante.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre