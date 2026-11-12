Este jueves podría haber consecuencias por esas opiniones no pedidas en tu círculo cercano, sobre todo para los siguientes signos: Aries, Géminis, Libra y Piscis. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este jueves 12 de noviembre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, jueves 12 de noviembre?

Presta mucha atención, porque alguien de tu círculo podría estar primero lanzándote dardos para después exigir cosas que te incomodan. Esta persona puede recurrir a frases como “tú eres el único que puede”, “pero no fueras tú”. Tu horóscopo te viene a recordar que no tienes que mostrar fortaleza todo el tiempo ni permanecer donde te hagan sentir mal.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, jueves 12 de noviembre?

Ten cuidado con lo que haces en tu trabajo; un error que has cometido más de una vez y del cual estás muy consciente podría hacerse mucho más visible para los demás. No es cuestión de suerte; sabes lo que estás haciendo mal y no estás revisando dos veces por querer hacerlo todo rápido y de memoria. Dedica unos minutos más para revisar que lo que has hecho está bien antes de tener problemas.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, jueves 12 de noviembre?

Vas a tener que prestar un poco más de atención a tu humor, sobre todo cuando se trata de temas sensibles. Una broma podría hacer daño a otra persona, aunque tú lo hagas “jugando”. Si alguien te dice que lo lastimaste con tus bromas, tómalo en cuenta y discúlpate. Nadie dice que no seas gracioso, solo deja las burlas atrás.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 12 de noviembre?

No esperes a que acabe el año para poner en orden tus metas. Escribe en una hoja esas cosas que quieres cumplir y qué cosas podrían cambiar si lo logras. Ten tus metas a la vista y elige cuáles quieres primero y cuáles son más fáciles de obtener con tu esfuerzo. Estás en el punto exacto para cumplirlas; que nada te frene.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, jueves 12 de noviembre?

Si tienes trámites pendientes, presta mucha atención. Algo podría tener un dato equivocado, una firma faltante o un requisito que habías dado por hecho, pero que aún te falta por entregar. No lo dejes para después; ya debes poner las cosas en orden y no poner excusas y aferrarte al casi queda.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, jueves 12 de noviembre?

Este jueves es perfecto para abrirle la puerta a alguien de tu familia que ha atravesado por dificultades. Permite que ambos se hagan compañía. Verás lo bien que te hace sentir tener a alguien cerca que no intenta darte soluciones todo el tiempo. No dejes tus problemas en saco roto y aprovecha que encontraste con quién compartirlos en el camino.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, jueves 12 de noviembre?

Ten cuidado este jueves, no se te vaya a soltar la lengua con esa información que tienes sobre ese familiar que te contó su sentir en privado. Recuerda que a veces las personas también perciben el que sepas guardar un secreto como una muestra de cariño. Recuerda que no necesitan estarte diciendo “no le digas a nadie”; simplemente, si se te dijo en privado, ya no lo cuentes a nadie más o podrías tener conflictos familiares.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, jueves 12 de noviembre?

No te permitas ser tan impulsivo este jueves; reconoce que nuestras decisiones tienen consecuencias y que si vas a hacer algo es porque estás dispuesto a asumir lo que te depare el futuro. Sobre todo cuando se trata de cosas que pueden tratarse de ti. Anímate a hacer cosas que te gustan y no temas a decir que ya no quieres algo; cambia y disfruta tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 12 de noviembre?

Una separación familiar por un conflicto que ya se veía a lo lejos podría estallar. Es importante que no exijas la convivencia si hay una ruptura, ni tampoco te permitas tomar bando si amas a ambas partes. Respeta las decisiones ajenas y organiza tu vida para que puedas mantener contacto con los dos. No intervengas en nada y no tomes partido.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 12 de noviembre?

Si eres un Capricornio con pareja, evita comparar a la persona con la que tienes relación con otras. Anímate a preguntarle qué es lo que está intentando lograr y qué tipo de apoyo desea, sin querer intervenir y dirigirle la vida hacia otro rumbo. Pueden hablar juntos de aportaciones y metas y, como pareja, tienen derecho a apoyarse, pero no cambiar las cosas para la otra persona porque tú crees que es lo mejor para él o ella.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, jueves 12 de noviembre?

Si te gusta viajar y tenías un viaje en puerta, podría estar a punto de suspenderse temporalmente por algunas cosas y circunstancias que cambiaron en el camino. Permítete sentir la decepción, pero no te alteres de más ni tires todo por la borda. Cuando estés más tranquilo, busca nuevas opciones e intenta reorganizarlo de otra manera. Ojo, que tampoco significa acomodarle el itinerario a otra persona. Cuidado con esa delgada línea.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, jueves 12 de noviembre?

Piscis, es bien sabido que a veces te gusta hacerla de investigador, pero es momento de parar tu tren. Estás por enterarte de un problema familiar del cual querrás obtener todos los detalles. No hagas nada que no se te pidió; si esa persona te solicita ayuda o compañía, hazlo con gusto y calma. No te corresponde decidir por esa persona si debe perdonar o marcharse.

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