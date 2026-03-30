Los 3 signos zodiacales que se encontrarán con un VIEJO AMOR en Semana Santa 2026. ¡Cuidado con las malas intenciones!

La Semana Santa 2026 llega con importantes retos en el plano amoroso para algunos de los signos zodiacales. Es momento de marcar límites, poner los pies sobre la tierra y tener claro qué es lo que quieren, para que los encuentros inesperados no lleven a tomar decisiones de las que podrían arrepentirse. En su horóscopo para estos días de espiritualidad, Nana Calistar auguró que 3 signos se encontrarán con un viejo amor, a continuación te decimos quiénes son.

Los signos zodiacales que se encontrarán con un viejo amor en esta Semana Santa 2026

Piscis, Escorpión y Libra son los signos zodiacales que podrían tener un encuentro con un romance del pasado durante Semana Santa 2026, según Nana Calistar en su horóscopo publicado este 30 de marzo. Para cada uno tiene consejos específicos.

En el caso de Piscis, la astróloga advierte que "en el amor, se marcan regresos del pasado, pero no todos vienen con buenas intenciones". En este sentido, puede haber alguien que reaparezca y te mueva el tapete, pero "esta vez vas a darte cuenta de que ya no sientes lo mismo. Eso no es fracaso, es crecimiento".

También existe la posibilidad de que te reencuentres con una persona con quien en el pasado no pudo darse algo serio, pero si ambos ponen de su parte "la historia puede cambiar", dice Nana Calistar.

En el caso de Escorpión, la astróloga explica en su horóscopo que puede haber regresos del pasado pero "no para que vuelvas, sino para que cierres bien ciclos". Has tenido un importante crecimiento y eso puede ser notorio en cómo te relacionas con los demás. "Si alguien regresa con las mismas mañas, tú ya no estás para aguantar", asegura.

También Libra podría ver el regreso de alguien del pasado, dice Nana Calistar, y "no de hace poquito, sino de esos que dejaron huella". Aquí debe intervenir tu inteligencia porque, según advierte la astróloga, "puede moverte emociones, sacarte recuerdos y hasta confundirte un poco". De hecho, aunque duela, "no todo lo que regresa es para quedarse, a veces solo vuelve para ver si ya aprendiste la lección".